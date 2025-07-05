Bakan Bolat: Yarınlarımızı inşa etmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz

Bolat, "Uluslararası Kooperatifler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Anadolu'nun köklü imece ruhunu bugünün vizyonuyla harmanlayan kooperatiflerin, üretim, paylaşma ve dayanışmanın en nadide tezahürü olduğunu vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatiflerimizi destekleyerek, el birliğiyle, ortak aklın bereketiyle yarınlarımızı inşa etmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.



Bolat, bu yılın, kooperatifçilik yolculuğunda bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilen bu anlamlı yılda, 'Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar.' şiarıyla yola çıktık. Asırlardır milletimizin mayasında var olan imece kültürü, yardımlaşma ruhu ve dayanışma anlayışı, kooperatiflerimiz vasıtasıyla bugün de diri tutulmaktadır. Kooperatiflerimiz, üretimin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel timsallerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakanlık himayesinde, ocak ayından itibaren yürütülen çalışmalarla özellikle gençleri ve kadın girişimcileri merkeze alarak ülkenin dört bir yanında faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, yılın ilk 6 ayında özellikle üniversite ve ilköğretim çağındaki yaklaşık 191 bin vatandaşa ulaştıklarını aktardı.

Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kooperatiflerin ülkenin kalkınma hamlesinde lokomotif rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 milyona yakın kooperatif ortağımız ve çalışanımızın, samimiyetle, alın teriyle yürüttüğü bu kutlu yolculuk, Türkiye'mizi yarınlarında daha güçlü, daha müreffeh ve daha umutlu kılacaktır. Bu vesileyle 'Kooperatifler, daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler sunar.' temasıyla kutlanan 5 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, milletimizin refahına katkı sunan tüm kooperatif ortaklarımızı ve emektar kardeşlerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

- KOOPERATİFLER YILI KOMİTESİ TARAFINDAN BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILDI

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından ilk kez 1923'te ilan edilen "Uluslararası Kooperatifler Günü"nün bu yılki teması "Kooperatifler daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler sunar." olarak belirlendi.

Bu kapsamda Bakanlık koordinasyonunda oluşturulan Kooperatifler Yılı Komitesi, ocak ayından bu yana özellikle gençler ve kadın girişimciler odağa alınarak birçok çalışmaya imza attı.

⁠Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde, kooperatifçilik sunumları ve animasyon filmleriyle farkındalık oluşturuldu. Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle üniversite öğrencilerine kampüs kooperatifçiliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ticaret erbabının katılımıyla kooperatifçilik potansiyeli yüksek sektörlerde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Kadın emeğinin kooperatifler aracılığıyla ekonomiye kazandırılması amacıyla çalıştaylar ve eğitim programları gerçekleştirildi.

⁠Sosyal kooperatifçilik çerçevesinde özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik Adalet Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarındaki vatandaşlar ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için kooperatifçilik eğitimleri düzenlendi.

- DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI

KOOPDES Programı kapsamında verilen hibe destek tutarları 2,5 kat artırılarak, kooperatiflerin üretim, istihdam ve pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Çalışmalar kapsamında, ulusal ve yerel düzeyde kooperatif temalı, ödüllü fotoğraf, kısa film, proje tasarımı ve resim yarışmaları düzenlendi.

Başarılı kooperatif uygulamalarına sahip ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

- KOOPERATİFLERE YÖNELİK STRATEJİ BELİRLENDİ

Öte yandan, 2025-2029 dönemine yönelik Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı tamamlandı.

Bu stratejiyle kooperatiflerin, rekabet gücü yüksek, ticari hayatta daha etkin, çevreye duyarlı ortaklıklar olarak ekonomik ve sosyal alanlarda faaliyet göstermesi, ülke kaynakları ve gelirinin daha adil paylaşımına katkıda bulunması hedefleniyor.

Bakanlık, yılın ikinci yarısında da bu konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Buna göre, 28-31 Ağustos'ta Erzurum'da 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlenecek, Uluslararası Kooperatifçilik Hukuku Sempozyumu yapılacak, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı resmi olarak yayımlanacak, başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.