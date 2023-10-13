İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8092
  • EURO
    29,3006
  • ALTIN
    1693.84
  • BIST100
    8132.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Binlerce şubeden indirim kararı
Ekonomi

Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Binlerce şubeden indirim kararı

İstanbul Perakendeciler Derneğinden, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 'Zincir marketlerden indirim bekliyoruz' çağrısına destek geldi. Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilk andan itibaren destek verdiklerini hatırlatan İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere,'Bu süreçte her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Ayrıca mevcut kampanyalarımız dışında dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.' dedi.

AA13 Ekim 2023 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Binlerce şubeden indirim kararı
ABONE OL

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, Dernek olarak 55 üye, 2 bin 247 şube, 36 bini aşkın çalışan ve yaklaşık 1,5 milyon metrekare mağaza alanıyla her gün milyonlarca vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti.

Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilk andan itibaren çatı kuruluşları Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile beraber destek verdiklerini hatırlatan Güzeldere, "Bu süreçte her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Ayrıca mevcut kampanyalarımız dışında dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Dernek olarak marttan bu yana Et ve Süt Kurumu ile yapılan işbirliği çerçevesinde vatandaşlara en erişilebilir fiyatlarla kırmızı et ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, üretici firmalara çağrıda bulundu.

Güzeldere, ürünlerin satış fiyatlarının zincirin son halkası olan perakendeciler tarafından belirlenmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bizler üreticiden tedarik ettiğimiz ürünleri müşterilerimize ulaştırmak için aracılık görevi üstlenerek hizmet üreten, istihdama katkı sağlayan işletmeleriz. Ürün fiyatları, üretici, tedarikçi, lojistik ve genel giderler gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak adına bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bu sebeple çatı örgütümüz Türkiye Perakendeciler Federasyonunun çağrısını yineliyoruz. Yerel zincirler olarak büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiğimizi, enflasyonla mücadelenin bütün paydaşlarımızla birlikte omuz omuza yürütülebilecek bir mücadele olduğunu belirterek, üretici ve tedarikçilerimizin de yıl sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemelerini talep ediyoruz. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, ancak tek yürek hareket edersek enflasyon karşısında katkı sunabiliriz."

Enflasyonla mücadelenin yalnızca marketlerin yaptığı indirimlerle sağlanamadığını belirten Güzeldere, "Tüm Türkiye olarak topyekun mücadele etmeliyiz. Biz yerel market zincirleri olarak üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları daha da anlamlı kılmak adına tüm sektörlerden aynı özveriyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

  • İstanbul Perakende
  • İndirim Kampanyaları
  • Fiyat Sabitleme
  • ömer bolat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.