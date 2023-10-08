İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması
Ekonomi

Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısını raflara yansıtmaya hazırlanıyor. Peş peşe indirim açıklamalarında bulunan marketler, Orta Vadeli Program'a işaret ederek enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacaklarını bildirdi.

8 Ekim 2023 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıkladı.

Gıda perakendecileri ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Bolat, "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bolat'ın indirim çağrısı etkili olurken Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere giden Happy Center marketleri gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdü.

Cumhuriyetin 100. Yıl Şenlikleri kapsamında büyük bir indirim kampanyası gerçekleştireceğini duyuran ŞOK Marketler, ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sağlayacak.

Bütün ürünlerde söz konusu indirimleri raflara yansıtarak Bakan Bolat'ın çağrısına uymaya devam edeceklerini bildiren marketler Orta Vadeli Program'a işaret ederek enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacaklarını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.