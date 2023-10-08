Bakan Bolat'ın çağrısı etkili oldu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıkladı.



Gıda perakendecileri ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Bolat, "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bolat'ın indirim çağrısı etkili olurken Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere giden Happy Center marketleri gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdü.



Cumhuriyetin 100. Yıl Şenlikleri kapsamında büyük bir indirim kampanyası gerçekleştireceğini duyuran ŞOK Marketler, ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sağlayacak.

Bütün ürünlerde söz konusu indirimleri raflara yansıtarak Bakan Bolat'ın çağrısına uymaya devam edeceklerini bildiren marketler Orta Vadeli Program'a işaret ederek enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacaklarını bildirdi.