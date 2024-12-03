İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7527
  • EURO
    36,5793
  • ALTIN
    2956.87
  • BIST100
    9878.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: 17 ayın en düşük seviyesine geriledi
Ekonomi

Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: 17 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Kasım ayında yıllık enflasyon, son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle bir yandan dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştiriyoruz, diğer yandan enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.' dedi.

AA3 Aralık 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: 17 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bu dönemde yıllık enflasyonun son 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, Bakanlıkça uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Bolat, iç ticarette ise hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜFE'deki değişim Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon son 6 ayda 28,4 puan geriledi. Çekirdek enflasyon (enerji, gıda ve içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 arttı, aylık artış hızı son 38 ayın en düşük seviyesine geldi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,61 artışla son 37 ayın en düşük seviyesine geriledi ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesi, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ediyor. Bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor."

  • ticaret bakanı ömer bolat
  • kasım ayı
  • enflasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.