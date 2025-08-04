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Ekonomi

Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Fiyat istikrarı süreci güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Enflasyon oranında düşüş devam ederken, fiyat istikrarı süreci güçleniyor. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyon temmuz ayında da yüzde 33,52'ye gerileyerek, 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi' dedi.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Fiyat istikrarı süreci güçleniyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, ileriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde gelineceğine dikkati çekti.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Bolat, "Enflasyon oranında düşüş devam ederken, fiyat istikrarı süreci güçleniyor. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyon temmuz ayında da yüzde 33,52'ye gerileyerek, 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon oranı son 44 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,95'e geriledi" diye konuştu.

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 27,95 İLE SON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Bolat, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun yüzde 33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bolat, "Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayındaki yüzde 75,5'e kıyasla enflasyon son 14 ayda 42 puan gerilemiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"DIŞ TİCARET TARAFINDAN SAĞLANAN BU OLUMLU GELİŞMELER DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLİYOR"

Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artışla ilk defa 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve dış ticaret açığında yüzde 12,1 gerileme sağlandığını kaydeden Bolat, "Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir. İç ticarette ise ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet şartlarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilmektedir. İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Bolat, enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımların kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşların alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme girileceğini kaydederek, yürütülen bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedileceğinin altını çizdi.

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