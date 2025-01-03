İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3704
  • EURO
    36,398
  • ALTIN
    3020.84
  • BIST100
    10006.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat'tan enflasyon verileriyle ilgili açıklama
Ekonomi

Bakan Bolat'tan enflasyon verileriyle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ile cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan enflasyon verileriyle ilgili açıklama
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, "Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, iç ticarette de hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz. TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi."

- "ENFLASYONDAKİ KATILIK ZAYIFLADI"

Bolat, çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 1,06 arttığını, aylık artış hızının da son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda aylık yüzde 1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir. Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranı 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladı. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da gerilemesini bekliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.