Bakan Bolat'tan fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluk gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmeler süresince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Milletvekillerimiz ve Bakanlık Bürokratlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Yüce Meclisimizde görüşülerek Milletvekillerimizin değerli destek ve katkıları ile yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



Fahiş fiyatla mücadele, ticari rekabet... — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 23, 2024

Stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele... Caydırıcılığının artırılması amacıyla yeni cezai yaptırımlar getiriliyor