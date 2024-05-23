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Ekonomi

Bakan Bolat'tan fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Fahiş fiyatla mücadele, ticari rekabet ortamının korunması, stokçuluk ve birçok konuda iyileştirmelere sahip bu yeni düzenlemeler ile birlikte ülkemizin ekonomik gelişimi için olan mücadelemizi kararlılıkla daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.' dedi.

IHA23 Mayıs 2024 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı
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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluk gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmeler süresince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Milletvekillerimiz ve Bakanlık Bürokratlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele... Caydırıcılığının artırılması amacıyla yeni cezai yaptırımlar getiriliyor
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

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