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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Suriye açıklaması: Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir

Kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Gümrük Vergisi'nin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak 'Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir' dedi.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2025 Salı 12:11 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan Suriye açıklaması: Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir
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Kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Gümrük Vergisi'nin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak "Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir" dedi.

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