Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Geleneksel İftar Programı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, hakkaniyet, huzur ve sağlık içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm insanların huzur ve barış içinde olmasını Allah'tan niyaz etti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bolat, "Bölgemiz ateş çemberi, kuzeyimiz ve güneyimizdeki sıcak savaşlar ortada. Korumacılık rüzgarı bütün hızıyla artıyor. Bu tablo içinde Türkiye ekonomisi, Türkiye siyaseti, Türkiye yönetimi elhamdülillah istikrar içinde yönetiliyor." diye konuştu.

Bakan Bolat, 5 yıl önce ortaya çıkan salgının en az hasarla atlatıldığını anımsatarak, "Ekonomide en az olumsuz tesirle atlatan dünya ülkelerinin başında geldik. Yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşı patladı. Petrol fiyatları 2 kat, doğal gaz fiyatları 4 kat arttı ama hükümetimiz bu süreci de vatandaşımız, iş insanlarımız, ekonomimiz en az hasarla atlatsın diye büyük bir mücadele verdi." ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iki yıl geçtiğini hatırlatan Bolat, şöyle konuştu:



"Bu iki yılda yaraların, hasarların yüzde 60'ından fazlası tamamlandı. 201 bin aile, hak sahibi olarak konutlarına veya iş yerlerine kavuştu. 2,6 trilyon lira bir parasal harcama yaptık. Bu parasal harcamada 75 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz ama tabi ki bazı alanlarda sabır, fedakarlık ve dayanışma göstermemiz gerekiyordu. Bu yıl sonundan sonra deprem harcamalarımız asgariye düşmüş olacak ve ortaya çıkacak. İnşallah kaynak imkanı emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimiz için çok daha fazla kullanılacak."

- "GEREK ENFLASYONDAKİ GERİLEME GEREKSE FİNANS MALİYETLERİNDEKİ GERİLEMEYLE BERABER DENGELİ BÜYÜME GÖRECEĞİZ"

TÜFE'de son 20 ayın, gıda ürünlerinde ise son 3 yılın en düşük rakamlarına gerilediğini belirten Bolat, "Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz, yaza doğru gerileme olacak. Yazın enflasyondaki gerileme biraz daha hızlanacak. Gerek enflasyondaki gerileme gerekse finans maliyetlerindeki gerilemeyle beraber dengeli büyüme göreceğiz. Türkiye ekonomisi istikrar içinde büyümeye devam ettikçe önümüzdeki aylarda ve yazın işsizlik rakamı 3 milyonun da altına gelecek." şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kent lokantasına soruşturma açıldığına dair sosyal medyada köpürtülen bir haberin yayınlandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İşin aslı şudur arkadaşlar. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü diye bizim bir genel müdürlüğümüz var. Bunun görevleri arasında sahte reklamlarla ve örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni bir görevi var, kanun maddesine dayanan. Bu görevini yaparken de tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir Reklam Kurulu var. Bu tarafsız kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece iki kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı. 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'ler ve temsilcilerden oluşuyor. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi, o reklam kurulunun üyesi. İddia şu, Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş, orada yemek yemiş. Ne güzel, biz bundan mutluluk duyarız ama Youtube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş. Reklam Kurulunun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı bir kendisi dosya hazırlıyor ve diyor ki ilgili daire başkanı da görüyor, imzalıyor. 5 Mart Çarşamba günü Vedat Milor'a bilgi almak için siz bu YouTube'unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor'a soruyor. Vedat Milor Youtuber ya, Youtube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce Youtube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar."

Bu olay üzerine yaşanan gelişmelere değinen Bolat, "'Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz' diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar. İşte ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı diye. Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul, Reklam Kurulu ve onun sekreteryası. Bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Bununla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER'e. Bunun için ne diyeceksiniz diye. Bunu kamufle edip bir algı, her zaman en iyi bildikleri şey, yalan, takiye, algı, reklam olduğu için bir mağduriyet edebiyatına döndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanı Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşte ben de buradan cevap vermiş oluyorum açıkça. Olayın bütün aslı astarı budur. Orada sadece gelecek bilgiye göre Reklam Kurulu muhtemelen de herhangi bir incelemeye gerek yoktur da diyecekti. Onu bilemem. Reklam Kurulunun işine karışamayız ama olay bundan ibaret arkadaşlar. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Türkiye'de yaptığı binlerce aşevleri, sosyal tesisler, lokantalar bunları görmüş bir nesiliz. İstanbul'da 17 kaç tane Kent Lokantası var. Biz halkımızın Kent Lokantalarında hizmet almasından gocunmayız. Tam tersine halkımıza yapılacak bütün güzel sosyal hizmetlerden kıvanç duyarız."