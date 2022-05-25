Bakan Çavuşoğlu, çeşitli Afrika basın yayın organlarında Afrika Günü dolayısıyla kaleme aldığı "Afrika Günü'nü Kutlamak" başlıklı makalesinde "Bugün, Kıta'da ve Türkiye'de Afrika Günü'nü coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 25 Mayıs 1963'te Afrika halklarının tek çatı altında bir araya gelmesini takdirle hatırladıklarını, bugünün, bağımsızlık ve özgürlük için zorlu bir yolculuğa, Kıta'nın dayanışma ve birliğini temel alan ortak bir bilince işaret ettiğini belirterek, ardından gelen yıllarda bu ruhla, güçlü ve geniş kitleler tarafından takdir görmüş Afrika liderlerinin çabalarıyla elde edilen başarı öyküsünün, Kıta'nın parlak geleceğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

- "AFRİKA UMUT DEMEKTİR"

Sömürge zamanlarında karşılaşılan tarihe geçmiş adaletsizliklere, doğal afetlere ve kıtlığa küresel çaptaki ilgisizliğe ve kabul edilemez dış müdahalelere rağmen, Afrika uluslarının bu muazzam zorluklara dayanma gücünün olağanüstü ölçüde olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Afrika Kıtası, genç ve dinamik nüfusu, engin kaynakları, zengin ve köklü kültürü ve tarihi ile 21. yüzyılda daha adil, daha hakkaniyetli ve daha iyi bir dünya için muazzam bir potansiyel vadetmektedir. Afrika, umut demektir ve biz bu yolculukta Afrika'nın ortağıyız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu kaydederek, "Son 20 yılda Türkiye, sayıları her geçen gün artan Afrika ülkeleri diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra öğrenciler, iş insanları ve turistlerden oluşan dinamik Afrika diasporası ile bölgesinde bir 'Afrika merkezi' haline gelmiştir. Kıta'daki 44 Büyükelçiliğimiz ve Ankara'daki 37 Afrika ülkesi Büyükelçiliği, Afrika Günü'nü bizim için daha anlamlı kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "AFRİKA ÜLKELERİ BİZİ GÜVENİLİR BİR ORTAK OLARAK GÖRMEKTEDİR"

"Afrika ülkeleri bizi güvenilir bir ortak ve yakın bir dost olarak görmektedir. Afrikalı muhataplarımızı, sıklıkla Afrikalı liderleri, her ay Ankara'da ağırlamak bizim için memnuniyet kaynağıdır. Afrika'ya yapılan ziyaret sayısı bakımından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sıradadır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının, Afrika'yı dünyanın geri kalanıyla yeniden buluşturmaya devam ettiğine salgının etkilerinden kurtularak halihazırda 35 Afrika ülkesinde 44 noktaya seferler düzenlediğine işaret etti.

Çavuşoğlu, her yıl verilen yüzlerce Türkiye Bursları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Afrikalı öğrencilerin varlığının her geçen gün arttığını ve bugüne kadar Türkiye'nin, 15 binin üzerinde Afrikalı öğrenciye burs verdiğini anımsatarak, Türkiye-Afrika ilişkilerinin son yıllarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Afrika Birliğinin (AfB) stratejik ortağı olarak 2008, 2014 ve 2021 yıllarında üç Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi düzenledik. Üçüncü Ortaklık Zirvesi, 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde 38 Afrika ülkesinin katılımıyla İstanbul'da 'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' teması altında gerçekleştirilmiştir. Halen, zirvede onaylanan kararları, tüm Afrikalı dostlarımızla yakın iş birliği içinde, Kıta ile ilişkilerimizi yepyeni ve daha yüksek bir seviyeye taşımak için şevkle uyguluyoruz. AfB ve Afrika bölgesel teşkilatlarıyla halihazırda artan iş birliğimizden, BM ve İİT gibi diğer uluslararası platformlarda karşılıklı olarak yararlanmayı hedefliyoruz."

- TÜRKİYE, TERÖR VE AŞIRICILIKLA MÜCADELEDE AFB İLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLI

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM Teknoloji Bankasına da ev sahipliği yaparak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için önemli bir kalkınma ortağı olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Afrika ülkelerinin, teknoloji ve inovasyon kapasitelerini oluşturma ve geliştirme konusunda Teknoloji Bankasının hizmetlerinden yararlanacakları birçok husus bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika küresel ortak vizyonunun, Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, Türkiye, etkin çok taraflılık ve BM'nin yapısal reformu konusunda Afrika ülkeleri tarafından uzun zamandan beri savunulan küresel düzen için aynı temel beklentileri paylaşmaktadır. Bu bağlamda, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyindeki temsilini artırmak da dahil olmak üzere, Kıta'ya yönelik olarak geçmişte yapılan haksızlıkların ele alınması gerekmektedir. Afrika'da barış, istikrar ve güvenliği korumak için çaba harcamak ortak bir sorumluluktur. Bu amaçla, uzun süre terörizmle mücadele etmiş bir ülke olarak, Üçüncü Ortaklık Zirvesi Bildirisi'nde de ilan edildiği üzere, terörizmin her türlü biçimi ve tezahürleriyle, şiddet içeren aşırıcılık ve radikalleşmeyle mücadele etmek ve bunları ortadan kaldırmak için AfB ile iş birliğimizi güçlendirmeye kararlıyız."

- TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ 2021'DE 34,5 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Çavuşoğlu, makalesinde Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ekonomik iş birliğinin her geçen gün arttığına işaret ederek, son 20 yılda ekonomik ilişkilerin gelişimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son yirmi yılda ticaret hacmimiz neredeyse 7 kat artarak, 2021 yılı sonunda 34,5 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Sekreterliği ile imzaladığımız İşbirliği Mutabakat Zaptı, bu hacmi daha da genişletecektir. Bununla birlikte, hedefimiz ticaretin ötesindedir. Türkiye, Afrikalı dostlarının eşit ortaklık ve karşılıklı saygı temelli kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınma ve refah arayışını desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. Bu kapsamda 'kazan-kazan' ilkemizi her fırsatta vurgulamaktayız."

- "TÜRKİYE GÜNDEM 2063 PROGRAMINI KUVVETLE DESTEKLİYOR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasının gelişimine ivme kazandırmak için Afrika Birliğinin sunduğu güçlü ve yenilikçi politika ve programları takdir ettiğine dikkati çekerek, "Gündem 2063, Kıta'nın potansiyelini açığa çıkarabilecek, herkese umut ve refah getirebilecek, ülkemizin de kuvvetle desteklediği en önemli programdır. Hükümetimiz ve resmi kurumlarımız bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıta genelindeki 22 temsilcisi aracılığıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın, Sahra Altı Afrika'da milyonlarca dolarlık sürdürülebilir kalkınma projelerine ve ayni yardımlara öncülük ettiğini aktardı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin 7 Afrika ülkesinde, Maarif Vakfının ise 191 kurumuyla 25 Afrika ülkesinde eğitim hizmeti vermeye devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, en çalkantılı zamanlarda bile Kıta ile dayanışma içinde olmayı sürdürmüştür. Salgın döneminde aşı bağışları dahil, Afrikalı dostlarımızı destekledik. Yüzyıllardır süregelen tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz sayesinde, güçlü ortaklar olarak Afrika ülkeleriyle birlik ve dayanışma içinde bulunmaya devam edeceğiz. Afrika Günü herkese kutlu olsun!"