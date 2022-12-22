Bakan Dönmez: 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık.'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık."