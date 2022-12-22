Bakan Dönmez: 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık."