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Ekonomi

Bakan Dönmez: 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık.'

22 Aralık 2022 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık."

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