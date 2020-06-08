İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7869
  • EURO
    7,6589
  • ALTIN
    369.443
  • BIST100
    110742
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Dönmez açıkladı: Madencilikte destek ödemeleri başlıyor
Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: Madencilikte destek ödemeleri başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilikte destek ödemelerinin bugün başlayacağını söyledi. Petrol fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Dönmez, 'Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir.' dedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:11
ABONE OL

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Doğu Akdeniz’de 6 sondaj yaptık, 7'nci sondaj devam ediyor. TPAO, sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulundu. 3-4 ay içinde TPAO faaliyete başlayacak. Yaklaşık 20 yıldır Libya'da petrol arama faaliyetimiz var.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Biz o dönemde depolarımızı mümkün mertebe depolamaya çalıştık. Yüzde 90’lar seviyesinde bir doluluk oranı yakalamış olduk. Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir. Bu yıl içerisinde fiyatların çok yükselmeyeceğini öngörüyoruz.

MADENCİLİKTE NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Yer altı madenciliğinde şartlar daha zor. O açıdan biz o dönemde, yer altı madenciliğini büyük oranda sınırlamıştık. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık otoritelerinin kriterlerine göre madenlerimizde çalışma başladı. Maden ocaklarında sosyal mesafenin sağlanması için çalışma sürüyor. İnşallah bu normal dönemde üretime odaklanacağız. Destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz.

Protestocular köle tacirinin heykelini böyle devirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.