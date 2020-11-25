Bakan Dönmez açıkladı! Üretim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevrim içi olarak gerçekleştirilen '9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu.
"6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık."
"2019’da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2’si, bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi."
"Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgârı Türkiye’nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz."