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Ekonomi

Bakan Dönmez: 5 offshore sondaj hedefimizi tamamladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin KKTC’de yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili, “Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC’den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5’ini de tamamladık. Yine 2020 yılında da 5 açık deniz hedefimiz var” dedi

İHA20.01.2020  16:11 - Güncelleme: 20.01.2020  16:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Türkiye’nin yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuştu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Dönmez, “Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC’den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5’ini de tamamladık. Yine 2020 yılında da 5 açık deniz hedefimiz var. Bu saha, adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Biliyorsunuz adanın doğusunda daha önce 1-2 sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl KKTC hükümeti, Kıbrıs Rum yönetimine bir teklifte bulundu, ‘Adanın doğal kaynaklarını gelin birlikte arayalım’, diye. Hatta o sürece biz de katkı sağlamayı teklif ettik. Garantör ülkelerde bu anlaşma sürecinde masa da olabilir, diye. Fakat Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC’den aldığımız saha. ‘Varsa bulacağız’ diyoruz. Bulduğumuzda da KKTC’nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse, bu sahayla ilgili onları KKTC almış olacak. Onların tasarrufunda olacak. Biz, öteden beri adada tek taraflı adımların barışa katkı vermediğini söyledik. Ümit ediyorum Rum yönetimi, çok geç değil, KKTC’nin bu teklifini yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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