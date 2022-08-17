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Ekonomi

Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin, Yörükler-1 Kuyusu'nda ilk sondajına başladığını duyurdu.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

- 9 AĞUSTOS'TA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN UĞURLANMIŞTI

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.

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