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Ekonomi

Bakan Dönmez: Mart ayının sonuna doğru ilk gazı vereceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Dönmez, 'Gazı işleyecek, kara işleme tesisini de yüzde 85 oranında tamamladık. Toplam 710 milyar metreküplük keşfe ulaştık. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı vereceğiz' dedi.

27 Aralık 2022 Salı 10:11 - Güncelleme:
Bakan Dönmez: Mart ayının sonuna doğru ilk gazı vereceğiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

170 km'lik ana iletim hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Karada gazı işleyecek, kara işleme tesisini yüzde 85 oranında tamamladık. Kara işleme tesisi günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalışıyor. 2. fazı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.

Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • doğal gaz
  • keşif

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