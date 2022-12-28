Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi! 2023 yılında açılacak: 1000 ton...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 2. Bor Çalıştayı'nda konuştu.

BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:



Sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor.

Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz

Türkiye Yüzyılı, madenciliğin de yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin de yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem bizi bekliyor.

Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz.

Uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlarımızı inşallah önümüzdeki yıl atacağız.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisimiz başta olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini devreye alacağız.