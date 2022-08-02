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Ekonomi

Bakan Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması: İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız.'

2 Ağustos 2022 Salı 11:31 - Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız."

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