Bakan Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması: İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız."