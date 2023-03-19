Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış öncesi 24 TV'ye konuştu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarında satır başları şöyle:

Türkiye'nin en kritik ve stratejik tesislerinden bir tanesine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla şahitlik edeceğiz.

Dünyadaki bor kaynaklarının yüzde 73'ü ülkemizde

Pazarın yüzde 62'sini biz sağlıyoruz, pazar lideriyiz

Tesiste yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Güvenlik personelinin zırh ihtiyacı için kullanılacak

Geçtiğimiz yıl da yaklaşık 2 milyon 700 bin ton satışla 1.3 milyar dolarlık satış geliriyle de satış rekoru kırdık

Ama tüm bor talebini ülkemiz bile karşılasa en fazla 2 milyar dolarlık bir pazara hitap ederseniz. Biz borun büyütülmesi ve genişletilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bor madenini çok farklı sektörlerde ve endüstrilerdeki malzemelerde de kullanılmasını arzu ediyoruz.