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Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası enerji altyapılarında herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Bakan Dönmez, doğal gaz fiyatlarında kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'nin sorularını yanıtladı.
 
Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, "Dün orta şiddetli bir deprem yaşadık. Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadğı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğalgazda da sorun yaşamadık. 
 
"DEPREM SONRASI VANALARI KAPATIN, ŞARTELİ İNDİRİN"
 
Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi gaz geldiğinde doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şartelin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında gerekli tedbirleri alıyoruz. Binaların içinde müdahaleyi vatandaşların yapması gerekiyor" dedi. 
 
"DOĞALGAZ ARZINDA SIKINTI YOK"
 
Doğalgaz arzı ve depolamayla ilgili konuşan Dönmez şunları söyledi: "Depolar sayesinde doğalgazda arz sıkıntısı yok. Tuz Gölü'nde işletmeye alınan 600 milyon metreküplük bir depomuz var. Bir de temeli geçen aylarda atılan bir proje başlattık. O bitince 2023 -2024 gibi Tuz Gölü'nde 5,4 milyar metreküplük depo kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de hedef 4,6 milyar metreküpe ulaşmak. Hedefimiz yüzde 20'sini depolamak. Elektrikte de bir miktar arz fazlamız var. İhraç etmek için çalışıyoruz. Irak'la görüşmelerimiz var." 
 
"BOTAŞ DOĞALGAZDA FEDAKARLIK YAPIYOR"
 
Doğalgaz fiyatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dönmez şunları kaydetti: "Doğalgazda ve petrolde ülkemiz dışa bağlı. Dışarıdan aldığımız ürünü dövizle alıyoruz. Kontrol edemediğimiz bir mekanizma var. Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişiyor. Bugünkü petrol fiyatlarının 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Maliyetler değiştikçe tarifelere yansıyacak. Doğalgaz tarafında BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Uluslararası oluşan fiyatlardan etkileniyoruz. Rafineriler bu fiyatlardan ham petrolü alıyorlar. Fiyat duyarlılığından daha az etkilenmek için enerji ürünlerini verimli kullanılmalı." 
 
Bakan Dönmez, TürkAkım projesindeki son durum hakkında da bilgi verdi. Dönmez, "Çok hızlı yol alıyoruz. Denizdeki hatlar bitmişti. Karada alış ünitesi terminali inşaatı sürüyor. TANAP projesinde de ikinci kısım olan faz da tamamlandı. Test ve kontrolleri yapılıyor" dedi. 
 
"SİNOP'TA NÜKLEER PROJEYE DEVAM EDECEĞİZ"
 
Dönmez, Akkuyu'da nükleer santral inşaatinin devam ettiğini belirterek, "İlk ünitenin temel üstü çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında ilk üniteyi devreye almak. Sinop'ta ise karşılıklı görüşerek Japonlarla projede ilerlememe kararı verdik. Sinop'ta nükleer projeye devam edeceğiz. Yeni bir çalışmayı gerektirecek konu. Nükleer tesisler ktirik tesisler ve güvenlik hesaplamaları da en ufak riskleri kaldıracak şekilde hesaplanıyor. Güvenlik konusunda en ufak bir risk alınmıyor" diye konuştu. 
 
"88 KİŞİ EĞİTİM ALIP AKKUYU'YA GELDİ"
 
Enerji Bakanı, gelecek hafta Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin şunları söyledi: "Rusya ile son yıllarda enerji başlığı başta olmak üzere yakın, seviyeli bir ilişki var. Enerji tarafında Akkuyu'daki başta olmak üzere TürkAkım gibi çok boyutlu sürdürdüğümüz ilişki var. Bunların üzerinden geçeceğiz tekrar. Akkuyu'da çalışacak mühendislerden 156 öğrenci bir iki yıla gelip çalışacaklar. 88 kişi geldi. 20 kadar öğrenciyi yüksek lisans eğitimi için gönderdik. Eğitimlerin orada alınıyor olması önemli. Ara teknik eleman için sanayi odalarıyla yapılan bir çalışma var." 
 
Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Dönmez, "Yavuz gemisi Mersin'de sonraki operasyona hazırlanıyor. Fatih gemisi Güzelyurt adını verdiğimiz mevkide operasyona devam ediyor. KKTC'nin Ada'da hakkaniyetli hidrokarbon kaynaklarının adil şekilde paylaşımından yanayız. İhtiyaç olursa garantör ülkeler olarak sürece katkı sağlayacağımız ifade ettik. Kıbrıs yönetimi Ada'nın tek hakimi gibi davranmaya devam etti. Biz de kendi kıta sahanlığımızda ve KKTC'nin aldığı ruhsat alanlarında operasyonlara devam edeceğiz, varsa bulacağız" ifadelerini kullandı.
 

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

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