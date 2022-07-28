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Ekonomi

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altı doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıkların başladığını ve mevcut depolama oranlarının kış öncesi yüzde 100'e ulaşacağını belirtti.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;

Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı yüzde 100. Silivri'de mevcut depolama oranı yüzde 82. Eylül'de yüzde 100

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