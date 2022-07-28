Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı yüzde 100. Silivri'de mevcut depolama oranı yüzde 82. Eylül'de yüzde 100
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. ❄️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 28, 2022
Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak.
Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı: %��
Silivri'de mevcut depolama oranı: %82. ⬆️Eylül'de %�� pic.twitter.com/3qgii6JK3g