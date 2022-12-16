Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün pek çok ilki ve enleri bünyesinde barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisini tam kapasite devreye alıyoruz. Silivri Doğalgaz Depolama tesisi kendi alanında Avrupa2nın en büyüğü. Türkiye'nin yoğun kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak durumda. İstanbul'daki konutlarımızın 1 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasitede.

ENDER PROJELERDEN BİRİ

Kuzey Marmara rezervuar alanı bugün Silivri Doğal gaz Depolama tesisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Kara inşaatları, deniz sondajları, deniz boru hattı, kara boru hattı, yüzey telsizi olarak adlandırdığımız gaz işleme tesisi inşası gibi petrol ve doğal gaz sektörünün tüm bileşenlerini bünyesinde barındıran ender projelerden birisi.

Genişletme çalışmalarını Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa deniz platformları vasıtasıyla gerçekleştirdik. Günlük 75 milyon metreküpe kadar olan geri üretim kapasitesiyle milli doğal gaz şebekemize gaz basabilecek durumda.

Tesis bütün elektriğini 4.2 megawattlık rüzgar tribünü ile karşılıyor. Enerjisi alanda kurulan güneş santralinden karşılanacak.

Son 20 yılda gaz sektörüne yaptığımız yatırımlarla sürekli gelişen bir doğal gaz değer zinciri oluşturduk. Bugün 7 doğal gaz boru hattına, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisine, fiyatların serbest piyasada oluştuğu bir enerji piyasasına sahibiz.

YOL HARİTAMIZI EN KISA SÜREDE İLAN EDECEK VE HAREKETE GEÇECEĞİZ

Gaz ticareti yaptığımız ülkelerle mevcut iş birliğimizin daha ileri seviyelere taşınması konusunda mutabık kaldık. Gaz ticareti yapmadığımız ülkelerle yeni yatırımlar üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

Türkiye yüzyılında Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır bir biçimde ticaret merkezi kuracağız. Yol haritamızı en kısa sürede ilan edecek ve harekete geçeceğiz.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisimizin kapasite artış projesinin bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."