27 Mart 2020 Cuma 14:14 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs için aşı çalışmaları olduğunu ve 9 ayda netice alınmasını beklediğini söyledi. Ayrıca "15 Nisan itibarıyla solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Bakan Varank "Aşı çalışmaları için üniversiteleri destekliyoruz. Aşı ve ilaç için birçok üniversitemiz çalışıyor. Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz. Çalışıyoruz. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr'den takip edebilirler." dedi.

15 NİSAN'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri seri üretim için bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz.

ABD'de 1 solunum cihazından 4 kişinin yararlanabileceği bir sistemi kullanıyorlar. FBI bunu onayladı. Normalde FBI katı kuralları olan bir kurumdur. Ancak koronavirüs nedeniyle bunu onayladılar.