Bakan duyurdu! Konut fiyatlarını düşürecek kritik hamle

Türkiye'de her geçen gün artan konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için devlet üst üste güçlü adımlar atarken, konut arzını artıracak yeni dev adım ise Meclis'in açılışıyla birlikte hayata geçirilecek. Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen Cityscape Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut arzının artırılması, vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması, kira fiyatlarının düşmesi için hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

Türkiye'de konut sorununun pandemiyle başladığını anlatan Bakan Özhaseki, "Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte emtia fiyatları dünyada çok ciddi artış gösterdi. Ancak özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor. Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da" dedi.

İLK İŞ YASAYI ÇIKARMAK

Sabah'ın haberine göre, Bunları dengeleme ve indirmenin yolunun arz-talep dengesini sağlamaktan geçtiğini anlatan Bakan Özhaseki, "Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağıya çekersiniz. Bu sorunun çözümü için bir tarafta deprem konutlarının yapımına devam ediyoruz. Arkasından epeyce bir arazi parselasyonu yaparak ve altyapısını hazırlayarak bunu arz etmemiz lazım. Şu anda birçok yerde artık müteahhitlik firmaları yüzde 50 ile çalışıyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkânları kullanmamız gerekiyor. Şu anda Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek" şeklinde konuştu.

MUTABAKAT ZAPTI MASADA

Fuara Türkiye'den 24 firmanın katıldığını belirten Özhaseki, 2017'de bir işbirliği mutabakat zaptının imzalandığına değinerek, "Biz yürürlüğe koymuşuz ancak tercümede bir hata yapıldığı için Suudiler yürürlüğe koymamış. Kendi içlerinde tasnif isimli bir kurul oluşturarak Türk firmalarının işlerini zorlaştıran, onların işlerini yokuşa süren bir takım kurallar koymuşlar. Onların kaldırılması hususunu biz istedik. Burada çözüm için destek olacaklarını söylediler. Çok iyi bir görüşme geçti" dedi.

TOKİ İSTANBUL'DA 2024'TE TEMEL ATMAYA BAŞLIYOR

Fuara katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık. Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.