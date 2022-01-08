Bakan duyurdu! Memurlara ek zam müjdesi... Kritik EYT ve AGİ açıklaması

8 Ocak 2022 Cumartesi 10:24 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Pandemiyle ilgili dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Bu en çok gelişmiş ülkeleri vurdu. Türkiye en kötü zamanda bile üretimine devam etti. Bütün bunlara rağmen Türkiye sahip olduğu imkanlarla bu süreci başarıyla yönetti. Enflasyon her yerde olduğu gibi Türkiye'de de oldu. Ancak Türkiye'de biraz daha fazla oldu. Çünkü Türkiye büyüme sürecinde...

Pandemi olmasaydı da kalkınma süreci her zaman sorun yaratır. Ekonomik sorunların yoğunlaştığı dönemde Türkiye buna çok net cevap verdi. Türkiye sosyal hizmet alanlarından olağanüstü ve en etkin hizmetleri parasız. götürüyor. Avrupa ortalamasından çok yüksek. Avrupa salgın sürecinde sağlık konusunda döküldü. Biz o konuda çok iyiydik. Türkiye bu konuda güçlü bir ağa sahip. Asgari ücrette tarihte ilk defa yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşti. Bu gerçekçi bir artıştır.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GERİ DÖNÜŞLER NASIL?

Türkiye zor şartlarda asgari ücret artışını gerçekleştirdi. Bu tarihsel bir adımdır. Enflasyonun yüzde 30 olduğu seviyede yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın insiyatifiyle bu artışı geçekleştirdik. İşverene burada çok önemli bir destek verdik. Vergi muafiyeti sağladık. Türk ekonomisi hızla büyüyor. İlave istihdamın devam edeceği kanaatindeyim.

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ ATILAN SOMUT ADIMLAR NELER?

3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur. Memurlara yüzde 31 oranında zam yapıldı. Temmuz'da da yeniden bir düzenleme yapılacak.

Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?

AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok.

EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA

Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1300-1200 olanlar da vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 1500 TL'ye çekmişti. Bu rakam şimdi 2500 TL'ye çıkarıldı.

62 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERİLDİ

Pandemide küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ödeneği gibi birçok düzenleme yapıldı. Küçük işletmeleri rahatlatan uygulamalar oldu. 62 milyar destek verdi sadece bizim bakanlığımız... Küçük işletmeleri kapsayan diğer kurumlarımız dışında bizim bakanlığımızdan sosyal destek sağlandı. ALO 170 diye bir hattımız var. Tüm talepleri karşılıyoruz. 24 saat çalışıyor. Doğrudan işin bilgisine sahip insanlarla eğitilmiş kişilerle hizmet veriyoruz.

STAJ SÜRESİ KONUSU

Mesleki grupların staj konusu var. Hepsinin grubu farklı. Sağlık sigortası yatıyor bazısında emeklilik yatmıyor. Bazıları daha kapsamlı. Emeklilik sigortası sayılmayanlar ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Staj süresi emeklilik dışında kalınca birkaç yıl fazla çalışması gerekiyor. Çalışmamız var.

EYT'LİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel. Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.