Bakan Elvan duyurdu: 2 ay daha uzatıldı

29 Temmuz 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:42

Bakan Elvan: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.