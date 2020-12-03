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Ekonomi

Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

Bakan Elvan, 'Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' dedi.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı: 

Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız. 

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