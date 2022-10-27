Bakan Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak tekrar yukarı yönlü revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda yılın ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini, beklentileri, gerçekleşen hedeflerle yeni hedefleri değerlendirdi.

AKM Tiyatro Salonu fuaye alanında gerçekleşen toplantı öncesi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tanıtım filmi gösterildi.

Bakan Ersoy, çok iyi bir sezon geçtiğini belirterek, "Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonunda Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik." dedi.

İlk revizyonu 28 Temmuz'da yaptıklarını ve hedefleri 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettiklerini dile getiren Ersoy, "Yıl sonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, gelişmelerin yıl sonu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çok başarılı bir ekim ayı geçti. Son haftasına doğru giriyoruz. Bana bütün havalimanlarından, bütün kapılardan gecelik rapor geliyor. Muhtemelen 2019 rakamlarıyla başa baş veya biraz üstünde kapatacağız. 2019 yılı biliyorsunuz bizim rekor sayıda turist ağırladığımız yıldı. Pandemi ve Karadeniz'deki çatışma ortamına rağmen aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğini, verilerin rekor kırdığımız yıla çok yaklaştığını burada net bir şekilde görüyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm istatistiklerinde yaptığı revizyona da değinen Ersoy, verilerin derlenmesinde bavul ticareti gelirinin yanında marina hizmeti harcamaları, dayanıklı tüketim malları harcamaları ve paket tur harcamalarıyla eğitim ve sağlık turizmi alanlarında yapılan değişiklikleri anlattı.

"Krizlere bağışıklık kazandık"

Bakan Ersoy, salgın ve global krizlere rağmen Türkiye'nin turist sayısı ve gelirde rakiplerinden daha az kayıp verdiğine dikkati çekti.

Diğer ülkelerin verilerinin 7 aylık olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye'nin de yılın ilk 7 ayına ait verileriyle karşılaştırma yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz 2018'de bir karar aldık. Dedik ki; 'Biz artık lig atlıyor, bir üst lige geçiyoruz'. Akdeniz çanağındaki ülkeleri artık turizmde rakip olarak görüyoruz. İşte burada bizim rakip olarak belirlediğimiz hedef ülkeler İspanya, İtalya ve Yunanistan, bizim turizm ürünlerimize eş değer ürünler yapan, fiyat kategorisine de yetişmek istediğimiz ülkeler. 2019 turizminde pandemi öncesi kriz öncesi rakamları kıyaslıyorum. 2019 ile 2022'nin 7 aylık verilerini kıyasladığımız zaman İspanya turist sayısıyla yüzde 18 geride. İtalya yüzde 29 geride. Yunanistan yüzde 12 geride. Türkiye 7 aylık seviyede yüzde 7 geride. Yani biz 2019'un kayıplarını çok daha fazla telafi etmişiz. Ama yıl sonu ne diyorsanız; Yıl sonunda bizim beklentimiz eksi 3 ile tamamlamak. Yani neredeyse 2019 verilerini turist sayısı olarak yakalamış olacağız."

Turizm gelirleri bakımından avro/dolar paritesindeki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin rakamlarını çok daha iyi olduğunu vurgulayan Ersoy, "İspanya yüzde 6 geride, İtalya yüzde 13 geride, Yunanistan yüzde 4 gerideyken, biz 7 aylık veride 2019'a göre yüzde 12 artıdayız. Yıl sonunda bu artış oranı daha da çok artacak ve yıl sonunu yüzde 18 artı kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TGA ile dünyada en etkili tanıtım yapan ülke olduk"

Bakan Ersoy, krizlere bağışıklık kazanmanın kolay olmadığını sözlerine ekleyerek, bağışıklığın pazar çeşitliliğiyle, pazar çeşitliliğinin ise tanıtımla sağlandığını vurguladı.

Türkiye'nin tanıtımına yönelik 2018 ile 2022'de yapılan çalışmalara değinen Ersoy, 2018'de 12 ülkede sadece dijital tanıtım yapıldığını ve 1.4 milyar gösterim sağlandığını belirterek, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyada açık ara en yaygın ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. En önemli elde ettiğimiz başarı aslında bu." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, ulusal televizyonlarda 34 ülkede, global televizyonlarda ise 200'den fazla ülkede, 300 film hazırladıklarını dile getirerek, basılı yayında 18 ülke 71 mecradaki 270 yayında Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını aktardı. Dijitalde 200 ülkede 16.7 milyar gösterim elde edildiğine vurgu yapan Ersoy, bakanlığın elinde, her bölgeye yönelik 300 yeni çekilmiş tanıtım filmi bulunduğunu söyledi.

"THY'nin uçtuğu her destinasyon hedef destinasyonumuz"

Tanıtımın yapıldığı ülke sayısını da arttırdıklarını dile getiren Ersoy, "Artık hedef destinasyonlarımızı değiştiriyoruz. Eskiden 10-15 ülkeye konsantre olurken şimdi diyoruz ki Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyon, hedef destinasyonumuz. Eğer biz oraya uçuyorsak, bir şekilde oradan turist de getireceğiz. Bütün strateji bunun üzerine kurulu." diye konuştu.

Ersoy, ülkelerin potansiyeline göre tanıtım çalışmaları düzenlediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sadece reklam filmleriyle tanıtım olmuyor. Artık değişen dünyada PR çalışmaları çok önemli. Bu da ağırlamalarla gerçekleşiyor. Bu sene yıl sonuna kadar kanaat önderi, youtuber, editör veya turizm profesyoneli olmak üzere 6.500 kişiyi ülkemizde ağırlayacağız. Bunları 360 etkinlikte ağırlayacağız. 4 bini basın mensubu, 2.500'ü tur operatörü olmak üzere 85 ülkeden 81 şehrimize getiriyoruz."

"Go Türkiye" web sitesinin hayata geçtiğini, sosyal medya hesabının takipçi sayısının 2018'den bu yana 380 binden 2.2 milyona yükseldiğini sözlerine ekleyen Ersoy, 10 dilde tanıtım yapan sitede, 81 il, 7 bölgede, gezilip görülecek yerlere ve her türlü konuya dair bilgiye çok rahat erişilebildiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin niteliklerini arttırdıklarını belirterek, "Kanunda yapılan değişiklikle bütün konaklama tesislerine, belediye ve bakanlık belgeli olma şartı getirildi. Niteliği arttırmak istiyorsanız tesislerinize bir standart getirmeniz ve bu standardı çok iyi denetlemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplam 21 bin 83 tesiste 918 bin 91 oda ve yaklaşık 1.9 milyon yatak sayısı bulunduğu aktaran Ersoy, "Biz bu çalışmayı yapmadan önce Türkiye'de yaklaşık 5 bin tane bakanlık belgeli, 7 bin de belediye belgeli tesis olduğu ileri sürülüyordu. Toplam 21 bin 83'e ulaştık. Beş artı yedi, 12 bin olarak iddia edilen rakam, üç dört ay içinde 21 bin 83'e çıktı. Bu rakamların içinde günübirlik tesisler yok." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, 2020'de TGA ile Michelin arasında iş birliği başladığını, bir sene sonra rehberin İstanbul'da saha ziyaretleri yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Michelin ziyaret müfettişlerini göndererek restoranları tespit etmeye başladı. Bunun sonucunda toplam 53 restoran takibe değer görüldü. Bir restoran 2 yıldız, 4 restoran tek yıldız, biri de yeşil yıldız aldı. 10 restoran budget dediğimiz bütçeli restoranlar arasında yer aldı. 38 tane restorana da tavsiye verdiler."

"Festivallerle vatandaşımızın kültüre kolay erişimini hedefliyoruz"

Türkiye'nin turizm tanıtımını geliştirmek için Türkiye'yi Kültür Yolu Festivalleriyle tanıştırdıklarının altını çizen Ersoy, bu sene 5 şehirde 7 festival yapıldığını, 362 mekanda gerçekleşen 4 binden fazla etkinlikkte 20 binden fazla sanatçının yer aldığını, 33 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, gelecek yıl Adana, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere, her yıl 5 şehrin festivale ekleneceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli olarak vatandaşımızın kültüre kolay ve yoğun erişimini festivallerle hedefliyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleri sayesinde sanatçımıza destek oluyoruz ama her şeyden önemlisi, bu festivallerle destinasyonun tanıtımını, başta Türkiye ve dünyada bilinirliğini artırıyoruz. Bu bize turizm geliri olarak dönüyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını tekrar kültür ve sanata aktarıyoruz. Böyle bir ekosistem oluşturduk."

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm yaklaşımına da değinen Ersoy, "Bu aslında geleceğin turizmi. Siz gelecekte sayılarınızı yükseltmek, gelirinizi artırmak, fizibil yatırımlar yapmak istiyorsanız işte bu kurallara uymanız gerekiyor." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2021'de Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu, bu yıl da Türkiye'nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ve bunu sektörel zorunluluk olarak uygulayacak ilk ülke olduğunu ifade etti.

Konsey programının ayrıntılarına değinen Ersoy, "Aslında sürdürülebilirlik dünyanın bir programı, sadece bizim ülkemizin programı değil. Biz ne kadar hızlı buna adapte olur, ne kadar hızlı geçiş yaparsak bunun avantajlarını o kadar hızlı elde etmiş oluruz." diye konuştu.

Ersoy, uluslararası akredite denetim firmalarıyla çalıştıklarını ve 3 aşamalı bir program olduğunu belirterek, "2023 sonuna kadar birinci aşama var. Birinci aşamada 14 kriter var. İkinci aşama 2025 sonuna kadar gerçekleştiriliyor. Orada da ilave 15 kriter var. 2030 sonuna kadar tamamlanması gereken son 13 kriter var. Bu 13 kriteri tamamladığınız zaman, yüzde 100 sürdürülebilir sertifikasyonu tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi bizim aldığımız karar gereği 1 Ocak 2023 itibarıyla işletme belgesi için başvuran tesislerin birinci aşama kriterlerini de yerine getirmesi gerekiyor. Mevcut tesisler için 2023 sonunda kadar vakit veriyoruz yani daha önce işletme belgesi almış olan tesislerin 2023 sonuna kadar bu 14 kriteri yerine getirmeleri gerekiyor." dedi

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy, gazetecilerin değerlendirme verilerine ve güncel konulara ilişkin sorularını cevapladı.