Bakan Ersoy Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Programı'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda, bu yıl da Bakanlık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile düzenleyecekleri Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri kapsamında 11 gün boyunca meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler ve sema mukabelesi gerçekleştirileceğini söyledi.

Mevlevilik kültüründe sema geleneğinin benzersiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi bu geleneğin ve mirasın korunması da Bakanlığımızın başlıca sorumluluğu arasındadır. Bu çerçevede bakanlık olarak Mevlevi Sema Törenleri'nin dünya ölçeğinde tanınması ve bu kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde, Mevlevi Sema Mukabelesi, UNESCO nezdinde İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2008'de ülkemiz adına kaydettirilmiştir." dedi.

- "ANADOLU'DAN YÜKSELEN IŞIK FARKLI KÜLTÜRLERİN YAŞAMINI AYDINLATIYOR"

Anma etkinliklerinin yanında Mevlana'nın doğru anlaşılması ve doğru anlatılması çabasıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle farklı milletlerden ve kültürlerden insanlara Mevlana düşüncesini ve felsefesini anlatıyoruz. Onun eserlerinin yabancı dillere çevrilmesini sağlıyoruz. Büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim ki bugün geldiğimiz nokta itibarıyla dünyanın çok farklı ülkelerinden insanlar, Anadolu erenlerimize karşı ciddi bir ilgi ve alaka içerisinde. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin sesleri çok farklı coğrafyalarda yankılanmaya başladı. Yüzyıllar öncesinden gelen ses, zaman, mekan ve kültür ayrımı gözetmeksizin insanların kalplerine dokunuyor. Anadolu'dan yükselen ışığın bugün birbirinden farklı kültürlerdeki toplulukların yaşamını aydınlattığını, ekilen tohumların filizlendiğini görüyoruz."

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı topluluklarla Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başta olmak üzere, Mevlana'nın fikir dünyasını ve öğretisini, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, milli birlik ve beraberliği pekiştirmek hedefiyle faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

- TÖRENLER 6 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Anma törenlerinin 6 Aralık'ta başlayacağını anımsatan Ersoy, "Mevlana'nın validesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camisi'nde bulunan kabrinde 'Mader-i Mevlana' ile etkinliği başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserler, Mesnevi sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevi yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun özünü ifade eden sema mukabelesi ile aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, çocuklara özel etkinliklere de değinerek, "Minik misafirlerimizi Mesnevi'den seçilmiş birbirinden güzel hikayelerle buluşturacağız. Programın bir müstesna başlığı da yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin abide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu'n-Nayi merhum Niyazi Sayın hocamız anısına düzenlediğimiz 'ney meşki' etkinliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Şeb-i Arus Törenleri'nin dünya çapında yakından takip edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Mevlana'nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya'ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı (TGA) da harekete geçirdik. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformuyla milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel tanıtım filmiyle etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan 'Müzehhep Mesneviler Sergisi' ile 70 müzehhep Mesnevi nüshasını bir araya getirdik ve aralık ayında Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergiyle ziyaretçilerimizin Mesnevi'nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhipler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz."

- ŞEMS-İ TEBRİZİ TÜRBESİ'NDE DUA VE "HUZUR YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konya Valisi İbrahim Akın da "Kökleri Konya'mızın kadim irfanına, ufku ise insanlığın ortak vicdanına kadar uzanan büyük bir davetin eşiğindeyiz. Bu davet, asırlardır Konya'dan tüm insanlığa yayılan evrensel bir çağrıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Huzur vakti" sloganıyla düzenlenen törenlerle Hazreti Mevlana'nın çağrısını dünyaya duyurmayı amaçladıklarının altını çizen Akın, "Bugün, mazlum coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde huzur arayan kardeşlerimiz var. Onların yüreğinde yankılanan dua, Hazreti Mevlana'nın asırlardır süregelen sevgi, hoşgörü ve barış öğüdüyle buluşup her defasında insanlığı kendine çağıran bir umuda dönüşüyor ve o umut bu yıl tüm dünyaya huzur, esenlik ve kardeşlik olarak yayılıyor." dedi.

Akın, "Mader-i Mevlana" ile başlayacak etkinliklerin Şems-i Tebrizi Türbesi'nde gerçekleştirilecek dua ve "Huzur yürüyüşü" ile devam edeceğini, ayrıca Mevlana Kültür Merkezi'nde birçok etkinliğe yer verileceğini bildirdi.

- "MEVLANA BİZİ BİRBİRİMİZİ ANLAMAYA ÇAĞIRIYOR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay ise Mevlana'nın yolculuğunun asırlar önce Horasan'dan başladığını söyleyerek, "Bu yolculuk, Konya'da bir gönül medeniyetine dönüştü. O yolculuğun sahibi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, yalnızca kendi zamanına değil, çağları aşarak bugüne de seslenen bir hikmet güneşi oldu." görüşünü paylaştı.

Mevlana'nın insanlığın ortak sesi olduğunu vurgulayan Altay, "Mevlana, rüzgarın savurduğu yapraklara, çölün ortasında yolunu kaybedenlere, kalplerin daraldığı anlara, dünyanın sarsıldığı zamanlara hep aynı çağrıyı yaptı. Gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır. Bugün hala insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu bir seda olan bu çağrı, bu yıl 752'ncisini düzenleyeceğimiz vuslat törenlerimizin ana teması oldu." şeklinde konuştu.

Altay, birçok coğrafyanın savaş ve acılarına şahit olunan bu günlerde Mevlana'nın çağrısının yeniden yankılandığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanın kendisine dahi yabancılaştığı bu çağda, Mevlana bizi yeniden huzura, sükunete, birbirimizi anlamaya çağırıyor. İşte bu kadim çağrının yeniden yankılandığı, Mevlana Hazretlerinin Hakk'a kavuştuğu vuslat günleri, Konya'yı her yıl sadece manevi bir merkeze değil, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarının buluştuğu büyük bir gönül sofrasına dönüştürüyor."

Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da katıldı.