  Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizm açısından olumlu olur
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışı için Aydın'da bulunan Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, '9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu Kabine'de tartışılıp alınacak bir karar' dedi.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz belli değil.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışı için Aydın'da konuyla ilgili de açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu Kabine'de tartışılıp alınacak bir karar" dedi.

Turizm sektörünü de değerlendiren Bakan Ersoy, "Krizlere açık bir bölgede yaşıyoruz. Sektörü krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, bir 'istikrar adası' olduğunu defalarca kez tescil etti. Cumhurbaşkanımız ve diplomasimiz şu an bir 'peace maker' olarak anılıyor. Barışı getirmek için çaba sarf eden ülke Türkiye aslında. Barış gelmeden istikrar getiremiyorsunuz. Bu da Türkiye algısında güçlü olumlu bir etki yapıyor diye düşünüyorum"

Kur politikalarının turizm gelirlerine etkisini de değerlendiren Ersoy, "Önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek. Her sektör üstüne düşen fedakarlığı yapmak zorunda" dedi.

Bakan Ersoy turizm verileriyle ilgili şunları söyledi:

"Turizm gelirlerimizi her sene artırıyoruz; 2017 sonunda 32 milyar dolardı, geçen sene 65 milyar dolara çıktı. Ziyaretçi sayısında dünyada 8. sıradan 4. sıraya, gelirde ise 15. sıradan 7. sıraya yükseldik"

