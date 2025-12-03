Bakan Ersoy: Türkiye turizmde lig atladı; Türkiye artık model ülke

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" Programı kapsamında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın da aralarında olduğu gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy, gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada hem turizmin mevcut durumunu hem de kültürel miras çalışmalarının seyrini tüm yönleriyle değerlendirdi. Sohbet havasında gerçekleşen toplantı, zaman zaman teknik detaylara, zaman zaman sektörün geleceğine ilişkin net mesajlara sahne oldu.

Ersoy, konuşmasında özellikle turizmde kalite odaklı büyüme, dizi sektörünün küresel etkisi, arkeoloji ve müzecilik yatırımlarının tarihi boyutu, Kültür Yolu Festivalleri'nin yaygınlaştırılması gibi başlıklarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TURİZMDE 50 YILDA YAPILMAYAN DÖNÜŞÜMÜ 6 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki altı yıllık süreci özetleyen Ersoy, göreve geldiklerinde turizmin hem kurumsal hem de operasyonel açıdan dağınık bir tablo sunduğunu anlattı. Tanıtım bütçelerinin birbirinden habersiz yürütüldüğünü, aynı ülkeye farklı kurumların farklı söylemlerle yönelmesinin ciddi bir verimsizlik yarattığını söyleyen Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) bu nedenle kurulduğunu belirtti.

Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı'nın kuruluşunu bu sürecin kırılma noktası olarak tanımlayarak sözlerine şöyle devam etti;

"30 Aralık 2018'de Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduk. Bu, pazar çeşitliliği için de ülke tanıtımı için de zorunluydu. Bugün 200 ülkeye ulaşan tanıtım yapıyoruz. Eskiden bütçelerimizi birbirimizden saklardık; herkes ayrı çalışırdı. Artık tek merkezden, tek stratejiyle ilerliyoruz."

Tanıtım stratejisinin değişmesiyle birlikte Türkiye'nin bugün dünyanın en agresif ve en etkili turizm pazarlama mekanizmasına sahip ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Ersoy, hedefin "çok sayıda turist" değil, yüksek gelir grupları olduğunu vurguladı.

"6 YILDA 50 YILIN EKSİKLERİNİ KAPATTIK"

Ersoy, ajansın bugün dünyanın en yaygın turizm tanıtım ağlarından birine dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"200 ülkeye ulaşan bir tanıtım altyapımız var. Eskiden kim ne yapıyor, hangi bütçeyle yapıyor belli değildi. Artık devletin bütün turizm söylemi tek merkezden yönetiliyor. Bu dönüşüm sadece bizim değil Türkiye'nin başarısı. Bu yeni sistemin sonuçları rakamlara da yansımış durumda. Türkiye bugün turizm gelirinde dünya sıralamasında ilk beş ülke arasına girerken, turizmde sürdürülebilirlik kavramı ilk kez bu kadar geniş ölçekte uygulanır hale geldi."

"KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR 130 DOLAR OLACAK; BU ARTIK MÜMKÜN DEĞİL, ZORUNLU"

Bakan Ersoy'un toplantıda en çok üzerinde durduğu başlıklardan biri gelir odaklı yeni turizm modeli oldu. Türkiye'nin ucuz turizm destinasyonu olarak anılmasının artık geride kaldığını vurgulayan Ersoy, vizyonun "yüksek nitelikli turizm" olduğunu belirtti.

"Kişi başı gecelik gelirde hedefimiz 130 dolar. Bu hedef turist sayısını artırmakla değil, doğru segmente hitap etmekle mümkün" ifadelerini kullanan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye, gastronomiden kültürel mirasa, sağlık turizminden sanat etkinliklerine kadar çok geniş bir yelpazeye sahip ve bu çeşitlilik gelir odaklı modele geçişte büyük avantaj yaratıyor. Özellikle İstanbul'un havacılık kapasitesinin dünyada eşine az rastlanır seviyeye çıkması, turizmin geleceğini şekillendiren en stratejik unsurlardan biri olarak görülüyor"

Ersoy, havacılık altyapısının önemine de değinerek İstanbul'un bugün 330'dan fazla noktaya direkt uçuş sunan dünya metropolleri arasında öne çıktığını hatırlattı.

PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ: BARIŞ DİPLOMASİSİ AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR FIRSATTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Papa ile program boyunca yakından ilgilenen Ersoy, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde sürecin son derece sıcak ve verimli geçtiğini belirtti. Ersoy, "Papa'nın mesajları, Türkiye'nin bölgesel barışa yönelik yaklaşımıyla örtüştü. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendi. Ziyaretin başka boyutlara çekilmesini doğru bulmuyorum; çok olumlu geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında sosyal medyada ortaya çıkan bazı yorumların "doğal karşılanabilir" olduğunu belirten Ersoy, konuyu politik bir tartışmaya dönüştürmeyi doğru bulmadığını söyledi.

DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK MODELİ: ARTIK ÖLÇÜLEBİLİR KATKI İSTİYORUZ

Türkiye'nin dizi ve film sektörü, dünya çapında artan bir etki alanına sahip. Bakan Ersoy bu durumun artık tesadüf olmadığını, devlet politikası ile sektörün gelişiminin bir araya geldiğini söyledi. Türkiye'nin dizi ve film ihracatındaki başarısının altını çizen Ersoy, platformların uluslararası listelerinde Türk yapımlarının sürekli yer almasının tesadüf olmadığını söyleyerek, "Netflix'in en çok izlenen 10 yapımından dördü Türkiye'den. Ama artık ölçülebilir katkı istiyoruz. Her projeyle senaryo aşamasından itibaren çalışıyoruz. Dizi teşviklerinde yeni bir model geliyor" diye konuştu.

Bu modelle birlikte yalnızca turizme ve kültürel tanıtıma katkısı ölçülebilen içeriklere destek verileceğini belirten Ersoy, bunun uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu vurguladı.

Ersoy, bu model ile hem Türk dizi endüstrisini globalde daha da görünür kılacak hem de çekim yapılan destinasyonların turizmine ciddi ivme kazandıracağına dikkat çekti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ BÜYÜYOR: 2025'TE 70 İL, 2028'DE TÜM TÜRKİYE

Toplantının kültür-sanat kısmında en kapsamlı başlık Kültür Yolu Festivalleri oldu. Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'ni Türkiye'nin uluslararası kültür markası haline getirme hedeflerini de paylaştı:

"İstanbul ve Ankara ile başlamıştık. Bugün 16 ildeyiz. 2025'te 70 ile, 2028'de ise 81 ilimizin tamamına yayacağız. Dünyanın en büyük kültür festivali ağı Türkiye'de olacak. Festival kapsamında bugüne kadar 50 binden fazla sanatçı sahne aldı; yüzbinlerce ziyaretçi etkinliklere katıldı. Ersoy bu projeyi "Türkiye'nin kültür diplomasisinin en güçlü aracı" olarak nitelendirdi."

ARKEOLOJİ VE MÜZECİLİKTE 'TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK HAMLESİ'

Konuşmanın en uzun bölümlerinden biri, arkeoloji ve müzecilik yatırımlarına ayrıldı. Ersoy, günümüzde 750'den fazla arkeolog, restoratör ve uzman ekibin sahada çalıştığını belirterek, özellikle Taş Tepeler, Perge, Laodikya, Efes, Göbeklitepe ve Karain Mağarası gibi bölgelerde dünya ölçeğinde projeler yürütüldüğünü söyledi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Arkeolojik kazıları 12 aya çıkardık. Bilimsel raporlamayı dijitalleştirdik. Müzecilikte ise standartlarımız artık Avrupa'nın üzerinde. Bu yatırımlar sadece kültürel değil; turizmin geleceği açısından da stratejik. Türkiye önümüzdeki 10 yılda arkeoloji alanında dünya literatürüne yön verecek. Bu, turizmden çok daha geniş bir vizyon meselesi."

"TURİZM MESLEK YASASI MASADA, ÇOK YAKINDA TAMAMLANACAK"

Turizm çalışanlarına yönelik meslek yasası hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Bakan Ersoy, çalışmanın son aşamada olduğunu belirterek, "Bunu sektörle birlikte olgunlaştırıyoruz. Yakında paylaşacağız. Bu yasa turizmin kalite standardını kalıcı hale getirecek."

"TÜRKİYE ARTIK ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE"

Toplantının sonunda genel bir değerlendirme yapan Bakan Ersoy, Türkiye'nin bugün turizm ve kültürel kalkınmada yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı;

"Türkiye artık sadece hedef ülke değil; örnek gösterilen, kendi modelini ihraç eden bir ülke. Biz bu dönüşümü kalıcı kılmak için çalışıyoruz."