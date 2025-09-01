Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, toplumun en sağlam kalesi. Ailenin güçlendirilmesi, bizim geleceğimizin de ayrıca teminatı. Bu kapsamda aileyi merkeze alan politikalar geliştiriyoruz. Tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz." dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret eden Göktaş, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Göktaş, yaptığı konuşmada, kentte geçen ay meydana gelen depremin yaralarını dayanışma içinde sarmaya devam ettiklerini, vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda insanı merkeze alan anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız ve hizmetlerimiz var. Sosyal hizmetlerin en etkili, en hızlı, en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak, bizler için çok değerli. 81 ilimizde olduğu gibi Balıkesir'de de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Son 23 yılda Balıkesir'de 237,8 milyar liralık yatırım yaptık, Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 13,5 milyar lira. Balıkesir'de toplamda 42 kuruluşumuzla kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya destekler sunuyoruz. 7 sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

- "KADINLARIN HER DAİM YANINDAYIZ"

ASDEP personelimizle 2025 ocak ayından bugüne 10 bin 62 hane ziyareti olmak üzere toplamda 86 bin 626 hane ziyareti gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın doğrudan ihtiyaçlarını hanelerinde tespit etme imkanı bulduk. 8 aile destek merkezimizle kadınların her daim yanındayız."

Göktaş, özellikle kadınların mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sunduklarını anlattı.

Balıkesir'de kadınlara mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "21 kadın kooperatifimize özellikle bu konuda destek sunuyoruz. Engelli ve yaşlılarımızın hayata tam ve aktif katılımını oldukça önemsiyoruz. Bu minvalde finansmanı, Bakanlığımız tarafından sağlanan 7 özel engelli bakım merkezinde 694 engelli bireyimize destek oluyoruz. İki huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 262 yaşlımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Göktaş, kentteki evde bakım desteğine ilişkin bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca şehrimizin farklı ihtiyaçları da var. Balıkesir, özellikle yaşlanan bir şehir, emeklilerin de yaş aldığı bir şehir. Bu kapsamda doğurganlığın da düşüşüyle beraber şehrimizin ihtiyaçları da bu kapsamda şekilleniyor. Balıkesir, Kepsut, Edremit ve merkezde 4 yatırım projemiz var. Bir engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezini çok yakın zamanda inşallah Balıkesir'e kazandıracağız. Bir huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezimizi, artı bir sosyal hizmet merkezimizi ve İl Müdürlüğü binamızı da çok yakın zamanda inşallah Balıkesirli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

- "383 BİN 691 ANNEYE DOĞUM DESTEĞİ SAĞLADIK"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.



"Bu kapsamda özellikle 'Aile Yılı' alanında yapılan çalışmaların da sahada yansımasını görüyoruz." diyen Göktaş, şunları dile getirdi:



"Aile, toplumun en sağlam kalesi. Ailenin güçlendirilmesi, bizim geleceğimizin de ayrıca teminatı. Bu kapsamda aileyi merkeze alan politikalar geliştiriyoruz. Tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber, 'Aile Yılı'nda biliyorsunuz iki önemli müjdemizi de bu yıl başlatmıştık. İlki, 81 ilimize yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'yla gençlerimize evlilik yolunda destek oluyoruz. Bu kapsamda Balıkesir'de 1478 çiftimiz de bu desteğimize başvurdu.

Diğer yandan, özellikle Yeni Doğum Yardım Sistemi'mizi de güncelledik. 3 bin 844'ü Balıkesir'de olmak üzere 383 bin 691 annemize de doğum desteğimizi sağlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Balıkesir'de annelerimize 30,1 milyon liralık kaynak aktarmış bulunmaktayız."

- "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında da 81 ilimizde olduğu gibi Balıkesirli şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Bu süreç, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bizzat birlikte inşa ettiğimiz bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte onlarla her daim bir araya gelmeye, dün olduğu gibi bugün, yarın da her daim yanlarında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların her daim yanında olmaya yönelik güçlü hizmet ağlarının bulunduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ziyaretler de özellikle şehrimizin farklı ihtiyaçlarını, sosyal hizmetlerimizi şekillendirme anlamında da oldukça önemli. Balıkesir'imize inşallah kazandıracağımız bütün hizmetlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin şefkat elini Balıkesirlilerin her hanesine, her sokağına taşımaya kararlıyız. Bunu yaparken de Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. El birliğiyle Balıkesir'in gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."