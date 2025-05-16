Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 110 bin başvuru yapıldı

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"nda yaptığı konuşmada, etkinliğin gelecek için güçlü adım ve yüzyıllara dayanan birlik ve beraberlik ruhunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin aile değerlerini hatırlamak ve güçlendirmek için çok çok önemli fırsatlar sağladığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Milletimiz, binlerce yıla dayanan devlet yapısını aile üzerine kurmuş bir millettir. Bu yüzden aileyi korumak sadece sosyal değil, aynı zamanda milli görevimizdir. Bu anlamda hepimiz çok iyi biliyoruz ki aile, sadece kan bağından ibaret değildir. Aile, dayanışmadır. Milli mücadelemizde, depremlerde, afetlerde hep beraber ailelerimize kenetlendik. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Tüm ekiplerimizle bölgede hala ailelere, kadınlara, çocuklara, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize destek olmaya devam ediyoruz."



Göktaş, gençlerin yuva kurmalarına destek olacak Aile ve Gençlik Fonu'nu ilk önce deprem bölgesinden başlattıkları bilgisini paylaşarak, "Kahramanmaraş, pilot illerimizden biri oldu. Aile ve Gençlik Fonu'na ülkemizin dört bir yanından 110 bin başvuru oldu. Sadece Kahramanmaraş özelinde ise 5 bin 791 gencimiz başvuruda bulundu. 2 bin 12 çiftimiz bugüne kadar krediden faydalandı. Diğer gençlerimiz de nikah tarihleri yaklaştıkça ödemelerini alacak." dedi.

- "AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRDIK"

Kahramanmaraş'ın sadece Aile ve Gençlik Fonu'na gösterdiği yüksek ilgiyle değil, aynı zamanda koruyucu ailede de örnek il olduğuna değinen Göktaş, depremlerde evladını kaybeden anne babaların kimsesiz kalmış çocukları sahiplendiğini dile getirdi.

Göktaş, Bakanlık olarak aileyi koruyan, güçlendiren ve her bireyin huzurla yaşayabileceği bir sosyal yapı inşa etmek için yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "2025 Aile Yılı, yatırımlarımıza ve hizmetlerimize hız kazandırdığımız bir dönüm noktasıdır. Bu kapsamda aile yapımızı tehdit eden tüm risklere karşı tedbirler alıyoruz. Genç ve dinamik nüfus yapımızı koruyan politikalar geliştiriyoruz. Aile içi ilişkileri destekleyen, aile fertlerinin refahını artıran politikaları hayata geçiriyoruz. Aile danışmanlığı hizmetlerimizi ülke geneline yaygınlaştırdık. Evlilik öncesinden başlayarak ailelere rehber olmayı sürdürüyoruz. Eğitim programlarımızla çocukların sağlıklı gelişimini, ebeveynlerin bilinçli tutumlarını ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeye yönelik çok önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- YENİ DOĞAN BEBEKLERE DESTEK

Kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin haklarını koruyan ve yaşamlarını kolaylaştıran yeni sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini anlatan Göktaş, yeni doğan bebeklere yönelik çok önemli çalışma başlattıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, bu yıl doğan her bebek için ailenin ilk bebeğine tek seferlik 5 bin, ikinci bebek için ise annenin hesabına 5 yıl boyunca 1500 liralık desteğin başlayacağını bildirerek, şunları söyledi:



"Eğer bu yıl bir ailenin üçüncü, dördüncü, beşinci çocuğu doğarsa, o annenin hesabına başvurursa 5 yıl boyunca her ay 5 bin liralık desteğimiz başlıyor. 2025 Aile Yılı vesilesiyle yürüttüğümüz çalışmalara destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizler, aileyi sadece bugünün değil, yarınlarımızın da teminatı olarak görüyoruz. Her evin huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki mutlu birey, huzurlu ailede yetişir. Huzurlu aile, güçlü toplumun temelidir. Güçlü toplum ise ülkemizin en sağlam kalesidir."

