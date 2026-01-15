İSTANBUL 12°C / 7°C
Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin alım sonuçları açıklandı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu! 3 bin personel alım sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

