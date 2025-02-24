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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu! THY'den ailelere indirimli bilet kampanyası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu! THY'den ailelere indirimli bilet kampanyası
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti.

"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

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