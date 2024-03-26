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Ekonomi

Bakan Göktaş, kadın işçilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'deki bir oyuncak fabrikasında çalışan kadın işçilerle buluştu.

AA26 Mart 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, kadın işçilerle bir araya geldi
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki fabrikayı gezen ve oyuncakların üretim aşamalarına tanıklık eden Göktaş, üretilen bazı oyuncakları yakından inceledi.

Makina başında görevli işçilerle de sohbet eden Göktaş, daha sonra fabrikadaki kadın işçilerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, hem fabrika sahibinin 27 yaşında genç bir girişimci olması hem de işletmede çoğunlukla kadın işçi çalışmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Fabrikada üretilen her üründe kadınların emeği ve alın terinin bulunduğunu belirten Göktaş, bakanlık olarak her zaman kadınların yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Göktaş, Türkiye'nin güçlü ekonomisinde kadınların emeğinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Üreten kadınlar bizler için çok önemli. Bu ülkenin ekonomisine sizlerin çok büyük emekleri var. Allah her birinizden razı olsun, çok teşekkür ediyorum her birinize." dedi.

Kadınların eşit fırsatlara erişimi noktasında ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Kadınların çalıştığı alanda daha da rahat edebilmesi için esnek ve uzaktan çalışma modelini çalışıyoruz. Mahalle tipi kreş modelini de çalışıyoruz. İstiyoruz ki kadınlar çalışırken çocuklarıyla ilgili gözleri arkada kalmasın." diye konuştu.

- "İNŞALLAH İSTANBUL'DA AİLE AKADEMİSİ KURACAĞIZ"

Bakan Göktaş, son 22 yılda kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttığını vurgulayarak, 2028'e kadar bu oranın daha da artacağına işaret etti.

Kadınları daha da güçlendirmek için gelecek dönemde önemli düzenlemeler yapacaklarını belirten Göktaş, "Türkiye'nin ekonomisine hakikaten çok büyük katkı sağlayacağız. Sizler ev hayatınızda önemli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Çocuklarınızı büyütüyorsunuz. Diğer yandan çocukların okul hayatı, ev hayatı derken bir yandan da iş hayatına dahil oldunuz. Her birine yetişmeye çalışıyorsunuz. Biz istiyoruz ki kadınlar çalışırken de çocukları için gözü arkada kalmasın, çocukların okul sonrası rahat edebilecekleri sosyal ortamlar oluşsun." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, çocukların ülkenin geleceği olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı emanet edebileceğimiz bir yerler olmalı ama aynı zamanda aileler sıkıntıya düştüğünde onlara da destek olabilecek mekanizmalar olmalı. Biz de Aile Destek Merkezleri (ADEM) kuruyoruz. İnşallah İstanbul'da Aile Akademisi kuracağız. Burada hem gençlerimizin teknolojiyle haşır neşir olduğu bir ortam, diğer yandan üreten kadınlarımızın da satış noktaları olacak. Aynı zamanda eğitim görmek isteyen annelerimizin de orada bir merkezi olacak. Bu tür çok güzel projeleri inşallah İstanbul'da hayata geçireceğiz."

Programda, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve fabrikanın sahibi Selay Aydın da birer konuşma yaptı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • oyuncak fabrikası
  • kadın işçi

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