Ekonomi

Bakan Göktaş yeni düzenlemeyi duyurdu: SED ödemesinden evde bakım yardımına kadar zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımının 13 bin 878 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 TL'ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 TL'ye, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

8 Ocak 2026 Perşembe 10:20
Bakan Göktaş yeni düzenlemeyi duyurdu: SED ödemesinden evde bakım yardımına kadar zam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini belirtti.

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı.

"YAŞLI AYLIĞI 5 BİN 390 LİRADAN 6 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı. 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk. SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

