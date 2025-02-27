Bakan Işıkhan: 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandırmayı hedefliyoruz

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

Bakan Işıkhan, Komisyona yaptığı sunumda, şiddetin hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını, kadınları tehdit altında bırakan hiçbir toplumun gerçek anlamda ilerleme sağlayamayacağını söyledi.

Bakanlık olarak kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, başta kadınlar ve özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik ve insana yakışır iş fırsatlarının sunulması için çaba harcadıklarını belirtti.

Bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler paylaşan Işıkhan, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2019 ile 2022 yılları arasında gerekli şartları taşıyan 17 bin 543 anneye 30 ay süresince aylık 100 avro destek verdiklerini belirtti.

4 BİN KADIN İŞÇİYE 26 AY BOYUNCA ASGARİ ÜCRET KADAR DESTEK VERİLDİ

Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında ise 2019-2022 yıllarında 3 bin 700 çalışan annenin ve eğitimli çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamının desteklendiğini, proje kapsamında ayrıca 7 bin 518 çocuk bakıcısına çocuk bakım eğitimi için tek seferlik 200 avro destek verildiğini kaydetti.

2023 ile 2025 yılını kapsayan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne de değinen Işıkhan, "12 ay boyunca aylık ortalama 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere 7 bin kadının kayıtlı istihdamı desteklendi. Çalışan annelere 510 avro, esnek çalışanlara 162,5 avro destek verildi." diye konuştu.

Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında da toplam 4 bin kadın işverenin yanında çalıştıracağı 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği verdiklerini vurguladı.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne değinen Işıkhan, "İşverenlerimize işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği ödenmektedir. 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği veriyoruz. 2024 Şubat-Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir." dedi.

Işıkhan, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttiklerini söyledi.

İş Pozitif Programı kapsamında 2024 yılı şubat ayından bugüne kadar 519 bin 214'ü yerleştirme, 239 bin 688'i aktif iş gücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadını istihdama kazandırdıklarını aktaran Işıkhan, bu yılın sonunda 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İş Başı Eğitim Programlarına işaret eden Işıkhan, "İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 35 bin 570'i kadın olmak üzere toplam iş başı eğitim programı yararlanıcı sayısı 60 bin 165'tir. Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla açılan Mesleki Eğitim Kurslarından ise 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 978'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 492 vatandaşımız yararlandı." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılı Kasım ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerine göre, kadınların işgücüne katılma oranının yüzde 36,7 seviyesinde gerçekleştiğini, işgücünde yer alan kadın sayısının ise 12 bin 228 milyon kişiye yükseldiğini aktardı.

PSİKOLOJİK TACİZE KARŞI VERİLEN MÜCADELE

Bakan Işıkhan, kadın istihdam oranının 2024 yılı Aralık ayında yüzde 32,4 seviyesine, istihdam edilen kadın sayısının ise yaklaşık 11 milyon kişiye yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2002 yılında çalışan her 3 kadından 2'si tarım sektöründe yer alırken günümüzde çalışan her 5 kadından 4'ünün tarım dışında, sigortalı sektörlerde istihdamı sağlanmıştır. Hem kadın istihdamı artırılmış hem de kadınların hizmetler ve sanayi sektöründe daha fazla yer alması sağlanmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla kadınlar için kayıt dışı istihdam oranı tarım dışı sektörlerde yüzde 19,'dur. 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla istihdamdaki kadınların yüzde 72,3'ü ücretli veya yevmiyeli çalışmaktadır."

Sendikalı kadın işçi sayısına ilişkin bilgiler de paylaşan Işıkhan, "2019-2024 yılları arasında sendikalı kadın işçi sayısında ve kadınlar için sendikalaşma oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2024 yılında sendikalı kadın işçi sayısı 599 bindir. Kadınlar için sendikalaşma oranı yüzde 11,37 düzeyindedir." ifadelerini kullandı.

İş yerinde psikolojik tacizle mücadele ve ayrımcılıkla mücadeleye dikkati çeken Işıkhan, konuyla ilgili daha önce bir genelge yayınladıklarını hatırlattı.

Mağdurların 2011 yılından beri 'Alo 170' hattına başvurabildiğini dile getiren Işıkhan, "Alo 170 hattını arayan kamu sektörü çalışanlarının yüzde 61,74'ü, özel sektör çalışanlarının ise yüzde 75,87'si herhangi bir sektör belirtmeksizin sadece bilgilendirme yapmak ve psikolojik destek almak amacıyla başvurmuştur. Kamu ve özel sektör itibarıyla başvuruda bulunan kadın çalışanların yüzde 23,96'sı, erkek çalışanların ise yüzde 27,60'ı 29 ile 33 yaş aralığındadır. 19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında hattımıza, çağrıların yüzde 82'si erkek çalışanlardan, yüzde 61'i kadın çalışanlardan gelmiştir."

"DOĞUM İZNİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İşyerlerinde mobbingle ilgili Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Işıkhan, "Programlı teftişlerde, ALO 170 üzerinden ve CİMER üzerinden şikayet ve taleplerde, kadın çalışanların psikolojik taciz, cinsiyet ayrımcılığı hususunda öncelikli olarak değerlendirip ardından teftiş yapıyoruz. Gerek mobbing gerek cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı tespit edilirse İş Kanunu'na göre idari para cezası uyguluyoruz. Bu durumdaki her bir işçi için 2 bin 17 lira ceza uyguluyoruz. 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar intikal eden başvurularda da 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1,5 saatlik bir izin verildiğini belirten Işıkhan, bu konuya en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulu'nda da ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını bildirdi.

Işıkhan, "Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Aile-iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikaların önemli olduğunu kabul ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, İşsizlik Fonu'ndan yapılan harcamaların yüzde 60,7'sinin doğrudan işsizlere, yüzde 35,69'unun istihdamı korumaya, yüzde 3,61'inin ise vatandaşa sunulan hizmetleri daha etkin sunabilmek amacıyla harcandığını söyledi.

İŞKUR Gençlik Programı gibi uygulamaları engelli vatandaşların istihdamı için de hayata geçireceklerini bildiren Işıkhan, öte yandan Bakanlıktaki 3 bin 50 çalışanın 1092'sinin, SGK'de görevli 32 bin 774 çalışanın 13 bin 754'ünün, İŞKUR'da görevli 9 bin 580 çalışanın 4 bin 792'sinin, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda görevli 118 çalışanın 55'inin kadın olduğu bilgisini verdi.