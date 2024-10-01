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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, 'Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz.' dedi. Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanın olmadığını kaydetti.

AA1 Ekim 2024 Salı 09:05 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması
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Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

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