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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 204 bin 632 iş arayan vatandaşla iletişime geçildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi ile 204 bin 632 iş arayan vatandaşla iletişime geçildiğini bildirdi.

IHA18 Mart 2025 Salı 11:30 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: 204 bin 632 iş arayan vatandaşla iletişime geçildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın sistemde görüntülendiğini aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."

  • Vedat Işıkhan
  • Aday Havuz Sistemi

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