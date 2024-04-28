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Ekonomi

CHP ve marjinal grupların 1 Mayıs provokasyonu! 24 TV'ye konuşan Bakan Işıkhan: Sendikaların böyle bir ısrarı olmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs, asgari ücret, CHP'li belediyelerde yaşana işçi kıyımına ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin ve marjinal grupların 1 Mayıs'a dair ifadelerini art niyetli olarak nitelendiren Bakan Işıkhan, 'Görüştüğümüz sendikaların Taksim Meydanı ısrarı olmadı. Türkiye'nin tüm meydanları işçilere açık' dedi. CHP belediyelerindeki işçi kıyımlarını üzülerek takip ettiğini dile getiren Bakan Işıkhan, belediye başkanlarına sağduyu çağrısında bulundu. Işıkhan, 'Biz işçilerimizin haklarını geliştirmeye çalışıyorken CHP her zaman yaptığı gibi köstek olmakta. Hükümet olarak işçi haklarının savunulması noktasında biz işçilerimizin yanındayız' dedi.

28 Nisan 2024 Pazar 14:20 - Güncelleme:
CHP ve marjinal grupların 1 Mayıs provokasyonu! 24 TV'ye konuşan Bakan Işıkhan: Sendikaların böyle bir ısrarı olmadı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 TV'de Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

MARJİNAL GRUPLARIN 1 MAYIS ALGISI

Marjinal grupların art niyetli olduğunu belirten Bakan Işıkhan "Taksim Meydanı'nda sendikalarımız gidip çelenk koyabiliyorlar, saygı duruşunda bulunabiliyorlar engel söz konusu değil. Bazı art niyetli grupların 1 Mayıs'ı, Taksim'i gündemde tutarak art niyetlerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

MUHALEFETİN TAKSİM ISRARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm Türkiye'de şenlik ve bayram havasında geçirileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, muhalefetin Taksim ısrarına dair, "Görüştüğümüz sendikaların Taksim Meydanı ısrarı olmadı. Türkiye'nin tüm meydanları işçilere açık" değerlendirmesinde bulundu. "Emekçilerimizin alın teri Taksim'e sığmayacak kadar değerlidir" diyen Bakan Işıkhan, "CHP'nin bu yaklaşımını anlamak zor, biz devlet olarak işçimizin tüm zamanlarda sağlığını ve güvenliğini korumak zorundayız" dedi. İdeolojik saplantılara kimsenin kapılmaması gerektiğini kaydeden Bakan Işıkhan, muhalefetin beyanlarıyla 1977'de hayatını kaybeden emekçilerin hatıralarına saygısızlık yapıldığını belirtti.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Hedeflerinin işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Çok önemli reformları hayata geçirdik" dedi. Ev hanımlarına verilecek emeklilikte prim desteğine ilişkin Bakan Işıkhan, "Sadece ev kadınlarına emeklilik konusu değil, diğer alanlarda da bu süreci isteğe bağlı sigortalı kapsamında ev kadınlarına prim desteğini inşallah vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN İSTİŞARE VURGUSU

Bakan Işıkhan, "Biz istişare etmeden, sendikalarımızın değerlendirmelerini almadan hiçbir adım atmadık. Bizim bu çabamıza rağmen istismar etmemelerini rica ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİ KIYIMI

CHP belediyelerinde yaşanan işçi kıyımlarına ilişkin Bakan Işıkhan, "Üzülerek takip ediyoruz, işçilerin yanındayız. Biz işçilerimizin haklarını geliştirmeye çalışıyorken CHP her zaman yaptığı gibi köstek olmakta. Hükümet olarak işçi haklarının savunulması noktasında biz işçilerimizin yanındayız. Yeni atanan belediye başkanlarımıza sağduyulu davranmalı. İşten çıkarmak bir çözüm değil ki" dedi.

TÜRKİYE'DE SENDİKALAŞMA ORANI

Türkiye'de sendikalaşmanın yanında olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Şu an ülkemizde 2,5 milyon sendikalı işçi ve 2 milyon 130 bin de sendikalı memur bulunmakta. İşçilerimizdeki sendikalaşma oranlarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TATRTIŞMASI

Asgari ücret dair açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ara zam tartışmalarına, "Biz geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık diye belirledik. Bu süreçte biz her zaman emekçimizin yanında olduk. Temmuz ayından sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bizim amacımız refahı kalıcı kılmak, bunu da enflasyonu düşürerek gerçekleştirebiliriz" cevabını verdi.

İSTİHDAM ORANLARINDA ARTIŞ

İstihdam ve iş gücüne katılımı arttırdıklarına dikkati çeken Bakan Işıkhan, "Kadın, erkek, engelli vatandaşlarımız yeter ki çalışmak istesinler, Bakanlık olarak biz her zaman hazırız" dedi.

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