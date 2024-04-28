Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 TV'de Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Marjinal grupların art niyetli olduğunu belirten Bakan Işıkhan "Taksim Meydanı'nda sendikalarımız gidip çelenk koyabiliyorlar, saygı duruşunda bulunabiliyorlar engel söz konusu değil. Bazı art niyetli grupların 1 Mayıs'ı, Taksim'i gündemde tutarak art niyetlerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm Türkiye'de şenlik ve bayram havasında geçirileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, muhalefetin Taksim ısrarına dair, "Görüştüğümüz sendikaların Taksim Meydanı ısrarı olmadı. Türkiye'nin tüm meydanları işçilere açık" değerlendirmesinde bulundu. "Emekçilerimizin alın teri Taksim'e sığmayacak kadar değerlidir" diyen Bakan Işıkhan, "CHP'nin bu yaklaşımını anlamak zor, biz devlet olarak işçimizin tüm zamanlarda sağlığını ve güvenliğini korumak zorundayız" dedi. İdeolojik saplantılara kimsenin kapılmaması gerektiğini kaydeden Bakan Işıkhan, muhalefetin beyanlarıyla 1977'de hayatını kaybeden emekçilerin hatıralarına saygısızlık yapıldığını belirtti.

Hedeflerinin işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Çok önemli reformları hayata geçirdik" dedi. Ev hanımlarına verilecek emeklilikte prim desteğine ilişkin Bakan Işıkhan, "Sadece ev kadınlarına emeklilik konusu değil, diğer alanlarda da bu süreci isteğe bağlı sigortalı kapsamında ev kadınlarına prim desteğini inşallah vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Işıkhan, "Biz istişare etmeden, sendikalarımızın değerlendirmelerini almadan hiçbir adım atmadık. Bizim bu çabamıza rağmen istismar etmemelerini rica ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP belediyelerinde yaşanan işçi kıyımlarına ilişkin Bakan Işıkhan, "Üzülerek takip ediyoruz, işçilerin yanındayız. Biz işçilerimizin haklarını geliştirmeye çalışıyorken CHP her zaman yaptığı gibi köstek olmakta. Hükümet olarak işçi haklarının savunulması noktasında biz işçilerimizin yanındayız. Yeni atanan belediye başkanlarımıza sağduyulu davranmalı. İşten çıkarmak bir çözüm değil ki" dedi.

Türkiye'de sendikalaşmanın yanında olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Şu an ülkemizde 2,5 milyon sendikalı işçi ve 2 milyon 130 bin de sendikalı memur bulunmakta. İşçilerimizdeki sendikalaşma oranlarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum" dedi.



Asgari ücret dair açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ara zam tartışmalarına, "Biz geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık diye belirledik. Bu süreçte biz her zaman emekçimizin yanında olduk. Temmuz ayından sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bizim amacımız refahı kalıcı kılmak, bunu da enflasyonu düşürerek gerçekleştirebiliriz" cevabını verdi.

İstihdam ve iş gücüne katılımı arttırdıklarına dikkati çeken Bakan Işıkhan, "Kadın, erkek, engelli vatandaşlarımız yeter ki çalışmak istesinler, Bakanlık olarak biz her zaman hazırız" dedi.