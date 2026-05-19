Bakan Işıkhan duyurdu! Gençlere 10 milyar lira harçlık ödemesi yapıldı

Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İŞKUR Gençlik programı ile 220 bine yakın gencin programdan faydalandığını açıklayan Işıkhan, aynı zamanda Şubat 2025 ile Nisan 2026 döneminde gençlere 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

"GENÇLERİMİZE 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HARÇLIK ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR Gençlik, kariyer hedeflerinde gençlerimizin yanında. 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirdiğimiz program sayesinde; mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin yanında olduk. 930 bine yakın başvuru aldık. 220 bine yakın gencimizi programdan faydalandırdık. Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik. 81 ilimizde 127 üniversite ile iş birliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."