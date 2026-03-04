İSTANBUL 14°C / 2°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Bakan Işıkhan duyurdu: İmalat sektörüne 50 milyon liralık finansman desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceklerini, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

  • Çalışma Bakanı
  • Vedat Işıkhan
  • Sigortalı Destek

