Bakan Işıkhan: Engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Işıkhan, Büyükşehir Belediyesine ait bir sosyal tesiste düzenlenen "İş İnsanları ve Girişimci Kadınlar ile İftar Programı"na katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarih boyunca azmiyle, çalışkanlığıyla, üretimiyle ve girişimci ruhuyla öne çıktığını, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kentin ticaretin, sanayinin ve emeğin kadim merkezlerinden olduğuna işaret eden Işıkhan, "Erzurum'un iş dünyası, bugün de aynı vizyon ve kararlılıkla, şehrimizi daha ileri taşımak için büyük bir gayret göstermektedir. Enflasyonu düşürmeye yönelik genel ekonomik politikalara rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum'un iş gücü piyasasında da son dönemde önemli iyileşmeler gerçekleşti." diye konuştu.

- ERZURUM'UN İŞ GÜCÜ SAYISI 73 BİN 517'YE YÜKSELDİ

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"2024 itibarıyla (Erzurum) kayıtlı iş gücü sayımız 73 bin 517'ye yükselmiş, kayıtlı işsiz sayımız ise 22 bin 390'a düşmüştür. 2023'e kıyasla iş arayan sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken açık iş sayımız 15 bin 314 olarak gerçekleşti.



İşe yerleştirme noktasında da Erzurumlu hemşerilerimize 2024'te 8 bin 427 yeni iş imkanı sunduk. Kadın istihdamına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Erzurum'da 2 bin 104 kadınımız iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler geliştiriyoruz. 2024'te 2 bin 533 gencimizi istihdama dahil ettik. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek için Erzurum'da 209 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik."



Erzurum'un yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarını sürekli güncellediklerini belirten Vedat Işıkhan, "2002'den bugüne kadar Erzurum'da 38 bin 939 yeni iş yeri teşviklerden yararlanmış, toplamda 3 milyar lirayı aşan teşvik desteği sağlanmıştır. 2024 itibarıyla teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı 9 bin 842'ye, sigortalı çalışan sayısı ise 48 bin 164'e yükselmiştir. Erzurum'a sağladığımız desteklerin her geçen gün daha fazla istihdama ve üretime dönüşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un sanayisi ve ticaretiyle önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ve gıda sanayii Erzurum'un güçlü olduğu alanlardır. Ancak şehrimizin potansiyelini daha da artırmak için sanayi bölgelerini güçlendirmeli, girişimcilerimize daha fazla destek sunmalıyız. Bu noktada Erzurumlu iş insanlarımızın azmi, kararlılığı ve vizyonu kritik önemdedir. Hükümet olarak, yatırımcılarımızın önünü açmak, iş dünyamızın karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Özellikle Erzurum'un genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşverenlerimizle sürekli temas halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Şehirlerimizde iş yerlerini tek tek ziyaret ederek piyasa araştırmaları yapıyoruz. Erzurum'da 3 bin 663 iş yerini ziyaret ederek iş insanlarımızın beklentilerini ve taleplerini bizzat dinledik. Erzurum'un en fazla ihtiyaç duyduğu meslekler arasında kaynakçılık, satış danışmanlığı, servis elemanlığı ve lojistik sektörüne yönelik işler öne çıkmıştır. Bu alanlardaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarımızı genişletiyoruz ve güncelliyoruz."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi, her alanda daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını ve Erzurum'un da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu anlattı.

- "İŞ DÜNYAMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erzurum'u sanayi ve ticaret alanlarında daha rekabetçi hale getirecek projeleri hayata geçirmek birlik olunması gerektiğini dile getiren Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde, sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücünü artırmak, kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hükümet olarak iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Erzurum'un gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

İş Gücü Uyum Programı kapsamında kente ayrılan 4 bin 700 kontenjana 1000 kişi daha eklediklerinin müjdesini veren Işıkhan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Abdurrahim Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partililer ve iş insanları katıldı.