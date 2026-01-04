İSTANBUL 18°C / 12°C
  Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 124 milyon lira destek sağladık
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 124 milyon lira destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini açıkladı.

4 Ocak 2026 Pazar 10:41
Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 124 milyon lira destek sağladık
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik" dedi.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatına adım atmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurması ve mesleki eğitim alması amacıyla birtakım projeler ürettiklerini belirtti. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduklarını belirterek, bu projelere toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini açıkladı.

  • işgücü
  • destek
  • proje
  • bakan ışıkhan

Popüler Haberler
