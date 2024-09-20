Bakan Işıkhan ile OECD Genel Sekreteri arasında kritik görüşme! Önemli zirve 2026'da Türkiye'de yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Merkezi'nde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya gelen Işıkhan, OECD'nin kurucu üyelerinden biri olarak Türkiye'nin sürdürdüğü yakın ve güçlü işbirliğine verdiği öneme dikkati çekti.

OECD'nin, küresel düzeyde ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik kapsamlı analizleri ve kanıta dayalı politika önerilerini yakından takip ettiklerini, bunları değerli bulduğunu söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"OECD'nin ortaya koyduğu analiz ve politika önerileri, yalnızca üye ülkeleri için değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlar için de bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bunun en son örneği, geçtiğimiz temmuz ayında G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda OECD'nin ILO ile G20 Hedefleri kapsamında sunduğu kapsamlı analizlerdir. Bu çalışma, bir yandan bu hedefler kapsamında G20 üyesi ülkelerdeki ilerlemeyi analiz ederken, diğer yandan da ülkemizin kadın istihdamı konusunda başarılı bir şekilde yürüttüğü İş Pozitif Programı gibi G20 üye ülkelerinin iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına olanak sağlamıştır."

Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacı SGK tarafından karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, OECD ile uzun yıllardır devam eden güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin, İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi (ELSAC) çatısı altındaki çalışmalarının, nitelikli istihdam fırsatları yaratma, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltma, uluslararası göçü yönetme ve sosyal koruma sistemlerini güçlendirme gibi kritik konuları kapsadığını ve bu hususların, Bakanlığın vizyonuyla tam bir uyum içerisinde olduğunu kaydetti.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Işıkhan, ELSAC kapsamında yürütülen bazı çalışmaların gönüllü katkıya dayanmasının, verilerin karşılaştırılabilirliğini ve elde edilen sonuçların kapsayıcılığını sınırlandırdığına işaret ederek, bazı kritik alanlarda gönüllülüğe dayalı faaliyetlerin tüm üye ülkelerin katılımını içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

OECD ile yeşil dönüşüm alanında Türkiye'deki bölgesel iş gücü piyasaları için fırsatlar ve zorlukları ele alacak projeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Işıkhan, bu çalışmaların, 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisinin yeşil dönüşüm odağına önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan Paris'te temaslarda bulundu Işıkhan, Bakanlık olarak, ELSAC dışındaki OECD komitelerine ve programlarına da katılım ve katkı sağladıklarını hatırlatarak, OECD Yerel İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Programı ve benzeri programlardan daha fazla yararlanmak istediklerini söyledi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, üretim süreçlerinden çalışma modellerine kadar iş gücü piyasasını her yönüyle etkileyen köklü değişimlere yol açtığını belirten Işıkhan, iş gücü piyasasının gereksinimleriyle uyumlu becerilerin geliştirilmesinin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

"OECD BECERİLER ZİRVESİ İÇİN HEYECAN DUYUYORUZ"

İş gücü piyasasının gereksinimlerine uyumlu becerilerin geliştirilmesinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2016'dan bu yana düzenli olarak düzenlenen OECD Beceriler Zirveleri, toplumlarımıza değer katan ve ekonomik büyümeyi destekleyen beceri politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmuştur. Bu çerçevede Türkiye olarak, 2026'da ev sahipliğini yapacağımız OECD Beceriler Zirvesini gerçekleştirerek, bu küresel çabayı güçlü bir şekilde devam ettirme konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz. Zirvenin, OECD üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, en iyi uygulamaların paylaşılmasına ve beceri reformlarının etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye olarak, zirvenin başarılı geçmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. OECD'nin de desteğiyle 2026 Beceriler Zirvesinin, katılımcı tüm ülkeler için somut kazanımlar sağlayacak bir başarı hikayesine dönüşeceğine eminim."

Bakan Işıkhan: Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur Işıkhan, kanıta dayalı politika geliştirme süreçlerinin, küresel düzeyde olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla önem kazandığını anlattı.

Bakanlık olarak, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı sürdürülebilir sonuçlar hedefleyen politikalar oluşturma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Işıkhan, bu kapsamda, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesinde, bilimsel verilerin ve analitik yaklaşımların rehberliğinde hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, "Kanıta dayalı politika yapımının başarısı, doğru, güvenilir ve güncel verilerin yanı sıra bu verilerin etkin kullanımı için gerekli olan analitik becerilerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, uzmanlarımızın analitik becerilerini geliştirmek ve dünya standartlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız." diye konuştu.

OECD'nin başarılarının arkasında, alanında uzman 2 binden fazla ekonomistten ve sosyal bilimciden oluşan geniş bir insan kaynağı olduğuna işaret eden Işıkhan, "Bakanlığımızın insan kaynağını da bu yetkinlik seviyesine ulaştırmak için uzmanlarımızın OECD birimlerinde geçici görevlendirilmelerinin çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, uzmanlarımızın geçici görevlendirilmeleri konusunda vereceğiniz desteği takdirle karşılayacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Işıkhan, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamı da en güçlü şekilde kınadığını belirterek, Türkiye'nin Filistin halkının yaşam hakkı mücadelesinde her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Bu trajedi karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğine inandıklarını kaydeden Işıkhan, OECD başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, Filistin halkına destek olmak ve bu insani krize son vermek için aktif rol almaya ve girişimlerde bulunmaya davet etti.