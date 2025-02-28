İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5332
  • EURO
    38,0477
  • ALTIN
    3361.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Işıkhan, iş gücü verilerini değerlendirdi
Ekonomi

Bakan Işıkhan, iş gücü verilerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.' ifadesini kullandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, iş gücü verilerini değerlendirdi
ABONE OL

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Ocak 2025'e ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini aktaran Işıkhan, "İşsiz sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

İstihdam edilenlerin sayısının 2025 Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranının ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş gücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • işsizlik rakamları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.