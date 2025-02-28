Bakan Işıkhan, iş gücü verilerini değerlendirdi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Ocak 2025'e ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini aktaran Işıkhan, "İşsiz sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

İstihdam edilenlerin sayısının 2025 Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranının ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş gücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."