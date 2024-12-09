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Ekonomi

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 302 bin vatandaş işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yıl ocak-kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 302 bin vatandaş işe yerleştirildi
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, İŞKUR'un, bu yıl ocak-kasım dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren kasım ayı İstatistik Bülteni'ni paylaştı.

Işıkhan paylaşımında, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmaktadır. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • işkur

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