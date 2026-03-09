İSTANBUL 12°C / 4°C
Ekonomi

Bakan Işıkhan İŞKUR rakamlarını açıkladı: Yüz binlerce kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik.' bilgisini paylaştı.

9 Mart 2026 Pazartesi 10:46
Bakan Işıkhan İŞKUR rakamlarını açıkladı: Yüz binlerce kişi işe yerleştirildi
Işıkhan, NSosyal hesabından, ocak-şubat 2026 İŞKUR rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşların iş gücüne katılımını artıracak programları uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdam kapasitesini güçlendirdiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 2 ayında, 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

