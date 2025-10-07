Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (WOMEN UP) JW Marriott Hotel'de düzenlenen kapanış programına katıldı.

Bireylerin çalışma hayatının dışında kalmasına neden olacak pek çok riskin bulunduğuna dikkati çeken Işıkhan, bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kişinin gelir kaybını önlemek için sosyal güvenlik sistemlerinin devreye girdiğini söyledi.

Türkiye'de kapsayıcılığı yüksek oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik sisteminin uygulandığını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Ancak bu sistemden yararlanabilmek için en temel şart, kayıtlı çalışmaktır. Çünkü bir birey ne kadar çalışırsa çalışsın, kayıt dışı çalıştığında sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanacak yardımların bir anlamı bulunmamaktadır. Halihazırda genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz, yapılan projeksiyonlara göre hızlı bir yaşlanma sürecine girmektedir. Aktif nüfusun azalması ve pasif nüfusun artması, sosyal güvenlik sisteminde prim gelirlerinin azalmasının yanı sıra giderlerin de artmasına yol açacaktır. Bu durum, özellikle ülkemizde olduğu gibi dağıtım yöntemini uygulayan ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini olumsuz etkileyebilmekte ve sürdürülebilirliği tehdit edebilmektedir."

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTTI"

Türkiye'nin yüksek doğurganlık oranlarından düşük doğurganlık oranlarına doğru bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Işıkhan, ülkenin bu süreçte çalışma çağındaki nüfusun görece yüksek olduğu "demografik fırsat penceresi" döneminde bulunduğunu söyledi.

"Bu dönem, doğru politikalar uygulandığında ülkelere eşsiz bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Ancak doğru değerlendirilememesi halinde, işsizlik, düşük ücretler ve yoksulluk gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir" diyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatına katılmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmak evrensel bir hak olmakla birlikte, bazı gruplar açısından belirli zorluklar barındırmaktadır. Tarım sektöründe çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, gençler, ne eğitimde ne istihdamda olanlar (NEET), kadınlar, engelliler ve göçmenler bu gruplar arasında yer almaktadır. Bu grupların ortak özelliği; istihdama katılımda çeşitli engellerle karşılaşmaları, kayıt dışı çalışmaya daha açık olmaları ve sosyal güvenlik sisteminden yeterince yararlanamama riskini taşımalarıdır. Ancak son yıllarda attığımız kararlı adımlar sayesinde, bu risklerin önemli ölçüde azaldığını, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine doğru emin adımlarla ilerlediğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Özellikle, kadınların iş gücüne katılımında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Kadınların istihdamını, yaş, medeni durum, eşin kazancı gibi pek çok etken şekillendirse de bugün geldiğimiz noktada, bu engellerin giderek daha fazla aşıldığını görmek bizlere güç ve motivasyon vermektedir."

"HEDEFLERİMİZ BUNLARLA SINIRLI DEĞİL"

Bakan Işıkhan, kadınların artık ev eksenli ya da kısmi süreli işlerde değil, girişimcilikten yöneticiliğe, sanattan bilime, sanayiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede etkin roller üstlendiğini belirterek, "Kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve kayıt dışı istihdamda yer alan kadın sayısının azaldığını çeşitli göstergeler üzerinden sizlere ifade etmek istiyorum: 2000'li yılların başında kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 26 seviyesindeyken bu oran günümüzde yüzde 36 seviyesine kadar yükselmiştir. Aynı şekilde, kadınlarda kayıt dışı istihdam oranına baktığımızda, 2005 yılında yüzde 65 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı günümüzde yüzde 31'ler seviyesine gerilemiştir." dedi.

Yürüttükleri projeler ve destek mekanizmaları sayesinde kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş sağlandığını vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamında ülkemizde bu rollerin ve sorumlulukların kadınların lehine sürekli arttığını görmekteyiz. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin yükseldiğini görmek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 23 yıldır yürüttüğümüz sosyal politikaların da önemli etkisi olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Bugün attığımız her adım, sadece kadınların değil, çocuklarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun daha adil ve güçlü bir geleceği için atılmıştır. Ancak elbette hedeflerimiz bunlarla sınırlı değildir. Önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet ve programı hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki kadınların daha güçlü bir şekilde iş gücü piyasasında yer alması yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmamız için de büyük bir kazanım olacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

"PROJE, ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATINCA ÖDÜLLENDİRİLDİ"

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin yalnızca kadınların istihdama katılımını artırmakla kalmadığını, sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesine ve iş gücü piyasasının daha kapsayıcı hale gelmesine de önemli katkılar sağladığının altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Projenin öne çıkan bazı sonuçlarına baktığımızda; toplamda yaklaşık 41,1 milyon avro hibe desteği sağlanmıştır. Akademik danışma kurulları, eğitimler, girişimcilik kampları ve medya faaliyetleriyle kadınların girişimcilik kapasiteleri geliştirilmiş, kayıtlı istihdamın önemi konusunda toplumsal farkındalık artırılmıştır. Rekabet gücü, marka yönetimi, e-ticaret ve finansal okuryazarlık gibi konularda kadın işverenlerimizin bilgi ve becerileri geliştirilmiştir. Proje, uluslararası alanda da takdir görmüş, 2024 yılında Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatınca 'Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda İyi Uygulama Liyakat Ödülü' ile ödüllendirilmiştir. Bu sonuçlar, yalnızca sayısal hedeflerin değil, bunun yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarının da bir göstergesidir."

Kadınların istihdama katılımının, yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda ailelerin refahına, toplumun gelişmesine ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sunduğunu söyleyen Işıkhan, "WOMEN UP Projesi, bu vizyonun güçlü bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Bundan sonra da Bakanlığımız, kadınların istihdamda daha fazla yer alması, girişimciliklerinin desteklenmesi ve kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi yönünde çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir." dedi.

2 MİLYAR LİRAYA YAKIN HİBE SAĞLANDI

WOMEN UP, kayıtlı kadın istihdamını desteklemek, kadın iş gücüne katılım oranını artırmak ve girişimci kadınları rekabete daha dayanıklı hale getirmek amacıyla hayata geçirildi.

İki faz halinde pilot illerde uygulanan projeyle kadın işverenlere ilave istihdam ettikleri her bir kadın işçi için 55 ayda toplam 2 milyar liraya yakın hibe sağlandı.

Projenin birinci fazından 6 bin 201 kadın işveren, 8 bin 667 kadın işçi; ikinci fazından 2 bin 809 kadın işveren, 3 bin 157 kadın işçi faydalandı. Projeyle 55 ayda, 2 milyar liraya yakın hibe sağlandı.

Projenin kapanış programına, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, SGK Başkanı Raci Kaya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve diğer davetliler katıldı.